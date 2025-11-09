為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    福建艦仍為常規動力航艦 中國專家：目前夠用

    2025/11/09 16:57 中央社
    中國福建號航艦已正式服役。（美聯社檔案照）

    中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦5日在海南三亞某軍港入列。中國軍事專家傅前哨預計下一代航艦會到10萬噸以上，而福建艦仍是常規動力航艦，而非像美國的核動力航艦，但「目前看來是夠用的」。

    星島日報引述中國媒體「南都N視頻」訪問傅前哨指出，在排水量上，中國航艦已經從6萬多噸到了8萬多噸，他預計，下一代航母肯定會到10萬噸以上。

    福建艦仍是常規動力航艦，對於中國何時有核動力航艦的問題，傅前哨認為「不要急」，核動力航艦最大的優勢就是跑得遠，並聲稱「而我們現在發展航母（艦）就是為了保衛國家安全，維護祖國的海上權益。目前來看常規動力航母（艦）是夠用的。」

    他並談到，因為設計航艦的成本很高，要做大量實驗，如果只生產一艘，從經濟上不合算。他認為中國的下一艘航艦應該還是常規動力，會在福建艦的基礎上再做進一步細化升級，讓綜合性能更強。

    傅前哨認為，最終中國一定會發展核動力航艦，但是數量應該不會很多。因為核動力航艦的優勢就是跑得遠，但不一定功率大。他認為，中國的常規動力和核動力航艦都會發展，但是必須按部就班，「我們不會像美國那樣搞全球爭霸，搞這麼多的航母（艦），也養不起」。

