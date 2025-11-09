為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    「鳳凰」挾17級風撲菲律賓 近百萬人緊急撤離

    2025/11/09 14:18 編譯陳成良／綜合報導
    超級颱風「鳳凰」尚未登陸，其外圍環流已在菲國多地帶來致災性豪雨。圖為9日，馬尼拉南方的阿爾拜省吉諾巴坦鎮，街道已變成一片滾滾洪流。（法新社）

    超級颱風「鳳凰」尚未登陸，其外圍環流已在菲國多地帶來致災性豪雨。圖為9日，馬尼拉南方的阿爾拜省吉諾巴坦鎮，街道已變成一片滾滾洪流。（法新社）

    據《法新社》報導，「鳳凰」颱風已於週日（9日）上午增強為「超級颱風」，其中心附近最大風速高達每小時185公里，瞬間陣風更飆至230公里，相當於17級風以上的威力。為防範其可能帶來的毀滅性衝擊，菲律賓官方表示，全國已緊急撤離了91萬6863人，逼近百萬大關。

    菲國民防部副部長亞歷杭德羅（Rafaelito Alejandro）在記者會上證實了近百萬人的撤離數字。首都馬尼拉在內的主要島嶼呂宋島，已下令10日停班停課，並有近300個航班被取消。此波撤離規模遠超稍早前報導的10萬人，凸顯鳳凰颱風的威脅極度嚴峻。

    巨浪撼地、教堂遭洪水圍困

    被氣象局點名可能「直接命中」的卡坦端內斯島（Catanduanes），週日清晨已遭狂風暴雨侵襲。當地居民向《法新社》描述：「海浪撞擊海堤時感覺地都在震動，我能聽到狂風的呼嘯聲。」《法新社》核實的影片更顯示，當地1間教堂已被洪水圍困，水位高達入口的一半。

    「鳳凰」來襲，對甫遭重創的災區無疑是雪上加霜。數日前，「海鷗」（Kalmaegi）颱風才剛肆虐菲國中部，根據週日更新的官方數據，死亡人數已攀升至224人。救難官員表示，為確保救難人員安全，重災區的搜救工作已被迫暫停。科學家警告，受氣候變遷影響，暖化的海洋正使風暴威力日益增強。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播