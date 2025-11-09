「鳳凰」挾17級風撲菲律賓 近百萬人緊急撤離

超級颱風「鳳凰」尚未登陸，其外圍環流已在菲國多地帶來致災性豪雨。圖為9日，馬尼拉南方的阿爾拜省吉諾巴坦鎮，街道已變成一片滾滾洪流。（法新社）

據《法新社》報導，「鳳凰」颱風已於週日（9日）上午增強為「超級颱風」，其中心附近最大風速高達每小時185公里，瞬間陣風更飆至230公里，相當於17級風以上的威力。為防範其可能帶來的毀滅性衝擊，菲律賓官方表示，全國已緊急撤離了91萬6863人，逼近百萬大關。

菲國民防部副部長亞歷杭德羅（Rafaelito Alejandro）在記者會上證實了近百萬人的撤離數字。首都馬尼拉在內的主要島嶼呂宋島，已下令10日停班停課，並有近300個航班被取消。此波撤離規模遠超稍早前報導的10萬人，凸顯鳳凰颱風的威脅極度嚴峻。

請繼續往下閱讀...

巨浪撼地、教堂遭洪水圍困

被氣象局點名可能「直接命中」的卡坦端內斯島（Catanduanes），週日清晨已遭狂風暴雨侵襲。當地居民向《法新社》描述：「海浪撞擊海堤時感覺地都在震動，我能聽到狂風的呼嘯聲。」《法新社》核實的影片更顯示，當地1間教堂已被洪水圍困，水位高達入口的一半。

「鳳凰」來襲，對甫遭重創的災區無疑是雪上加霜。數日前，「海鷗」（Kalmaegi）颱風才剛肆虐菲國中部，根據週日更新的官方數據，死亡人數已攀升至224人。救難官員表示，為確保救難人員安全，重災區的搜救工作已被迫暫停。科學家警告，受氣候變遷影響，暖化的海洋正使風暴威力日益增強。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法