    分享日常！ 日相高市早苗自曝沒機會理髮 自己剪不好被丈夫取笑

    2025/11/09 13:45 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗透露她是自己剪頭髮，但剪得不好被丈夫取笑。（法新社）

    日本首相高市早苗透露她是自己剪頭髮，但剪得不好被丈夫取笑。（法新社）

    日本首相高市早苗8日在X帳號分享日常生活，透露她不想因為私人行程給維安人員帶來麻煩，使得晚間和假日都無法外出理髮，最後只好自己剪，但剪得不好被丈夫取笑把頭髮弄得亂七八糟的。

    高市早苗X帳號指出，她當選自民黨總裁後改搭總裁座車、當選首相後又改搭首相座車，已經無法再開自己的車了，由於從住處外出會麻煩到司機和負責維安的警員，因此自己週末都待在房間或會議室裡辦公。

    在為司機和維安人員著想的情況下，高市早苗放棄晚間或週末出門理髮的行程，改成自己剪頭髮。高市早苗透露，她以前也會自己染髮，但顏色總是相當不均勻，因此她下定決心找個不用在國會備詢的日子去理髮廳。

    高市早苗說，這個週末她決定待在住處，專心處理家務和國會預算委員會的準備工作，希望下週能以最佳狀況前往國會備詢。

    另外，高市早苗指稱立冬以來氣溫逐漸下降，流感患者數量有增加的趨勢讓她相當擔心，因此呼籲民眾接種疫苗、多洗手預防感染，並希望大家都能保持健康。

