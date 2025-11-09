為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美新創公司推基因編輯嬰兒計畫 矽谷富豪秘密資助

    2025/11/09 13:22 編譯陳成良／綜合報導
    矽谷科技巨頭正秘密推動「基因編輯嬰兒」與「基因優化」計畫，希望能為下一代「預選」更好的基因，此舉引發了「企業優生學」的巨大倫理爭議；示意圖。（法新社資料照）

    據《華爾街日報》8日揭露，1家於今年5月在舊金山成立的新創公司Preventive，正秘密推動1項基因編輯嬰兒計畫，目標為預防遺傳疾病。該公司已獲得OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）與加密貨幣交易所Coinbase共同創辦人阿姆斯壯（Brian Armstrong）的資助。

    報導指，Preventive高層曾私下表示，已找到1對患有遺傳疾病、有意參與計畫的夫婦。但公司執行長哈靈頓（Lucas Harrington）對此予以否認，稱公司目前專注於臨床前研究，以證實胚胎編輯的安全性。由於美國食品暨藥物管理局（FDA）被禁止審查相關人體試驗，哈靈頓表示公司必須在美國境外進行部分工作，例如阿拉伯聯合大公國。

    科學界質疑安全性與倫理風險

    此前曾發生中國科學家賀建奎在2018年宣布製造出基因編輯嬰兒的事件，震驚全球，賀建奎最終因非法行醫罪被判刑入獄。目前，以創造嬰兒為目的的胚胎基因編輯，在美國及多數國家仍被法律禁止。

    報導指出，阿姆斯壯是推動此領域的主要人物之一。知情人士稱，他曾提出1項策略，即讓企業秘密進行實驗，直到1個健康的基因編輯嬰兒誕生後再公諸於世，「震撼世界使其接受」。阿姆斯壯的發言人則澄清，他僅是轉述他人想法，並認為這是個壞主意。

    企業販售多基因篩檢服務 產業成形

    在胚胎編輯之外，一個更廣泛的產業已然成形。多家獲矽谷富豪投資的新創公司，已在販售「多基因篩選」服務，為體外受精（IVF）的父母提供胚胎的IQ、身高及疾病風險等「基因評分」，供其「擇優」植入。據報導，包括伊隆．馬斯克（Elon Musk）在內的多位科技名人也是此類服務的客戶。

    此類技術引發巨大倫理爭議。加州大學學者烏爾諾夫（Fyodor Urnov）批評，這是在做「嬰兒改良」；維吉尼亞大學遺傳學家則稱之為「企業優生學」；史丹佛大學生物倫理學家格里利（Hank Greely）更直言，此技術目前「安全風險極高」，風險效益比極差。

