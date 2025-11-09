為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    影片曝光！失控重落地、機尾斷裂還硬飛 俄羅斯直升機墜毀5死

    2025/11/09 11:53 即時新聞／綜合報導
    這架Ka-226直升機在裏海沿岸「重落地」，被目擊尾翼斷裂，駕駛仍試圖拉起直升機，事後仍不幸墜毀，相關影片也在社群瘋傳。（圖擷取自社群平台「X」）

    這架Ka-226直升機在裏海沿岸「重落地」，被目擊尾翼斷裂，駕駛仍試圖拉起直升機，事後仍不幸墜毀，相關影片也在社群瘋傳。（圖擷取自社群平台「X」）

    俄羅斯7日發生直升機墜機事故，一架Ka-226直升機在北高加索地區的達吉斯坦共和國墜毀，造成5人死亡。這架Ka-226直升機在事故當時因不明原因在達吉斯坦共和國的裏海沿岸「重落地」，造成尾翼斷裂，駕駛試圖拉起直升機，事後仍不幸墜毀，相關影片也在社群瘋傳。

    綜合外媒報導，這架直升機上載有4人，包含駕駛共5人，5人全都在這場事故中罹難。據了解，機上4人是俄羅斯國防公司「KEMZ」的員工，該公司專門生產航空裝備。其中包括公司營運高層，此事故除了有5人罹難，也另外導致2人。

    這架Ka-226直升機的失事影片在網路社群瘋傳。從影片中可看到，直升機失速重落地後，尾翼向下彎折，機身甚至一度落入淺水區域，不過駕駛仍將機身拉起，重新飛起至空中。後續直升機逐漸失去控制、不斷盤旋，最後墜毀在裡海沿岸村落的民宅之上。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播