影片曝光！失控重落地、機尾斷裂還硬飛 俄羅斯直升機墜毀5死

這架Ka-226直升機在裏海沿岸「重落地」，被目擊尾翼斷裂，駕駛仍試圖拉起直升機，事後仍不幸墜毀，相關影片也在社群瘋傳。（圖擷取自社群平台「X」）

俄羅斯7日發生直升機墜機事故，一架Ka-226直升機在北高加索地區的達吉斯坦共和國墜毀，造成5人死亡。這架Ka-226直升機在事故當時因不明原因在達吉斯坦共和國的裏海沿岸「重落地」，造成尾翼斷裂，駕駛試圖拉起直升機，事後仍不幸墜毀，相關影片也在社群瘋傳。

綜合外媒報導，這架直升機上載有4人，包含駕駛共5人，5人全都在這場事故中罹難。據了解，機上4人是俄羅斯國防公司「KEMZ」的員工，該公司專門生產航空裝備。其中包括公司營運高層，此事故除了有5人罹難，也另外導致2人。

這架Ka-226直升機的失事影片在網路社群瘋傳。從影片中可看到，直升機失速重落地後，尾翼向下彎折，機身甚至一度落入淺水區域，不過駕駛仍將機身拉起，重新飛起至空中。後續直升機逐漸失去控制、不斷盤旋，最後墜毀在裡海沿岸村落的民宅之上。

‼️Full video of the crash of the Russian Ka-226 with the military factory workers on board.



During the Ka-226 crash, the Deputy General Director of Kizlyar plant, the Chief Engineer and the Chief Designer died.



Kizlyar plant develops onboard equipment for Russian Sukhoi and MiG… https://t.co/xzyF2VJt5h pic.twitter.com/0JNQDqBKMh — Special Kherson Cat ???????????? （@bayraktar_1love） November 8, 2025

