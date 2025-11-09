一掌拍凹車頭！北海道巨大棕熊「追車猛打」 牧場員工逃命畫面曝

北海道一間牧場近日傳出，工作人員晚間開車外出途中，突遭到一頭體型巨大棕熊襲擊，車頭引擎蓋更牠被一掌猛力拍凹。（圖擷取自@MULBERRY_STABLE 社群平台「X」，本報合成）

日本今年熊害問題嚴峻，不僅頻繁闖入人類活動區域，甚至比以往更具攻擊性，造成死傷人數持續刷新歷史紀錄。北海道一間牧場近日傳出，工作人員晚間開車外出途中，突遭到一頭體型巨大棕熊襲擊，車頭引擎蓋更牠被一掌猛力拍凹，所幸工作人員機警倒車逃命，才並未釀成傷亡，驚悚影像曝光後在網上引發軒然大波。

綜合日媒報導，位於北海道浦河町、以飼養純種馬聞名的「桑田牧場」，在官方社群平台發布一篇警示當地民眾與遊客外出小心熊的貼文，並附上本月6日晚間7點半左右，一名牧場工作人員親身遭遇熊襲的生死一瞬間。從貼文描述，這名工作人員當時駕車前往餵養牧場動物，未料開車浦河野深橋附近，路上突然出現一頭體型龐大的壯碩棕熊。

請繼續往下閱讀...

根據行車紀錄器影像，這頭棕熊發現汽車靠近，不但沒轉身離去，反而以高速衝向車輛，並開始揮掌猛拍，發出明顯的沉重碰碰聲，工作人員雖然被棕熊一連串的猛烈攻擊嚇到，所幸仍冷靜緊急倒車離開現場。桑田牧場透露，工作人員最終平安逃脫，僅引擎蓋被熊爪留下深深凹痕，呼籲當地居民與遊客路過事發地附近務必提高警覺。

影片曝光後，吸引超過3600多萬人次瀏覽，日本與各國網友紛紛表示，「要是玻璃碎掉就完了」、「比任何恐怖片都更可怕」、「那麼肉動作還那麼靈活，太震撼了」。另有不少人看完影片指出，日本政府雖然已修法啟動「緊急持槍狩獵制度」，卻規定獵人只能拿威力不足的槍枝、在距離熊2公尺以內才可開槍，最後只給超廉價的酬勞，還不補貼任何費用，更不會給予任何死傷保險，完全可以理解怪獵人數量不斷減少的原因。

綜合日媒報導，日本政府為了應對熊害問題，派出自衛隊前往熊害重災區支援，但礙於現行法規等因素影響，僅協助設置、運送箱型陷阱等後勤工作，不會使用槍枝獵殺熊隻。另外，北海道積丹町9月底傳出，數十名獵人區當地協助驅逐熊隻，卻遭町議員惡意威脅，導致獵人至今集體拒絕出動，隨著當地熊隻出沒次數大增，讓居民憂心不已。

