為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    「鳳凰」未登陸已傳災情 3公尺風暴潮沖毀菲國沿海民宅

    2025/11/09 11:34 編譯陳成良／綜合報導
    超級颱風「鳳凰」逼近菲律賓，其外圍環流已在南部民答那峨島帶來致災性豪雨。圖為8日，雷梅迪奧斯鎮（Remedios T. Romualdez）1條公路淹水及膝，車輛動彈不得，1名機車騎士只能下車，在洪水中艱難地推著車前進。（法新社）

    超級颱風「鳳凰」逼近菲律賓，其外圍環流已在南部民答那峨島帶來致災性豪雨。圖為8日，雷梅迪奧斯鎮（Remedios T. Romualdez）1條公路淹水及膝，車輛動彈不得，1名機車騎士只能下車，在洪水中艱難地推著車前進。（法新社）

    據菲律賓媒體《Rappler》報導，第26號颱風「鳳凰」（Fung-wong，菲稱Uwan）尚未正式登陸，其強大的外圍環流已在菲國東部沿海造成嚴重災情。在阿爾拜省（Albay），高達3公尺的風暴潮週日（9日）上午不斷衝擊海岸，已有多棟民宅不敵巨浪而被沖毀、捲入海中。

    在災情慘重的卡坦端內斯省（Catanduanes），班丹鎮（Pandan）1處被用作疏散中心的市政廳，也因「鳳凰」帶來的豪雨而不斷滲水、逐漸淹水。據報，截至週日上午9時，已有超過230名居民在該市政廳內避難，地方政府仍在持續進行強制撤離。避難所自身難保的畫面，凸顯了此次風暴的猛烈程度。

    來自菲國東部沿海各地的即時影像顯示，「鳳凰」的前緣已帶來巨大威脅。在卡坦端內斯省的巴托鎮（Bato）與巴拉斯鎮（Baras），以及阿爾拜省的皮奧杜蘭鎮（Pio Duran），都已觀測到「狂風呼嘯」、房屋劇烈搖晃，以及巨浪不斷湧入沿海地區的駭人景象。

    雙颱夾擊 災區雪上加霜

    「鳳凰」的到來，對甫遭重創的災區無疑是雪上加霜。數日前，「海鷗」（Kalmaegi）颱風才在菲國中部引發嚴重洪災，已造成至少204人死亡、上百人失蹤。救難官員表示，為確保救難人員安全，重災區的搜救工作已被迫暫停。菲律賓氣象局警告，「鳳凰」預計在週日深夜登陸，屆時將帶來更具破壞性的風雨。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播