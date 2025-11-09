「鳳凰」未登陸已傳災情 3公尺風暴潮沖毀菲國沿海民宅

超級颱風「鳳凰」逼近菲律賓，其外圍環流已在南部民答那峨島帶來致災性豪雨。圖為8日，雷梅迪奧斯鎮（Remedios T. Romualdez）1條公路淹水及膝，車輛動彈不得，1名機車騎士只能下車，在洪水中艱難地推著車前進。（法新社）

據菲律賓媒體《Rappler》報導，第26號颱風「鳳凰」（Fung-wong，菲稱Uwan）尚未正式登陸，其強大的外圍環流已在菲國東部沿海造成嚴重災情。在阿爾拜省（Albay），高達3公尺的風暴潮週日（9日）上午不斷衝擊海岸，已有多棟民宅不敵巨浪而被沖毀、捲入海中。

在災情慘重的卡坦端內斯省（Catanduanes），班丹鎮（Pandan）1處被用作疏散中心的市政廳，也因「鳳凰」帶來的豪雨而不斷滲水、逐漸淹水。據報，截至週日上午9時，已有超過230名居民在該市政廳內避難，地方政府仍在持續進行強制撤離。避難所自身難保的畫面，凸顯了此次風暴的猛烈程度。

來自菲國東部沿海各地的即時影像顯示，「鳳凰」的前緣已帶來巨大威脅。在卡坦端內斯省的巴托鎮（Bato）與巴拉斯鎮（Baras），以及阿爾拜省的皮奧杜蘭鎮（Pio Duran），都已觀測到「狂風呼嘯」、房屋劇烈搖晃，以及巨浪不斷湧入沿海地區的駭人景象。

雙颱夾擊 災區雪上加霜

「鳳凰」的到來，對甫遭重創的災區無疑是雪上加霜。數日前，「海鷗」（Kalmaegi）颱風才在菲國中部引發嚴重洪災，已造成至少204人死亡、上百人失蹤。救難官員表示，為確保救難人員安全，重災區的搜救工作已被迫暫停。菲律賓氣象局警告，「鳳凰」預計在週日深夜登陸，屆時將帶來更具破壞性的風雨。

