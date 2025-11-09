為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    南韓延世大學AI課程 驚傳過半學生使用ChatGPT作弊

    2025/11/09 11:24 即時新聞／綜合報導
    南韓延世大學的「自然語言處理與ChatGPT」課程，舉行期中考時傳出過半學生使用ChatGPT等AI工具作弊。（路透）

    

    南韓名校延世大學的「自然語言處理（NLP）與ChatGPT」課程，主要是在教導生成式AI的相關內容，孰料10月15日期中考傳出600名學生裡有過半使用ChatGPT等AI工具作弊，詳細人數尚不清楚，教授已呼籲作弊的人自己承認。

    《韓聯社》報導，由於這門課程選修人數眾多，因此採取遠距教學方式，期中考也是採取遠距考試，並且採取了防作弊措施，要求學生作答時錄製拍到電腦螢幕、雙手和臉部的影片，以便確認沒有使用其他設備查詢解答。

    然而，還是有不少學生透過調整鏡頭角度等方式製造盲區，使用ChatGPT等AI工具來回答題目，實際人數有多少尚未釐清，但班上傳言超過一半都在作弊。

    南韓最大型的大學社群平台Everytime（에브리타임），有人發起了「良心投票」，在353名參與者中高達190人承認自己作弊。曾在上學期修過這堂課的學生透露，他自己和很多朋友都有用AI工具來搜索答案。

