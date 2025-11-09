為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    曬棉被有塵蟎烤焦味？ 科學揭「太陽味」真正形成原因

    2025/11/09 12:03 即時新聞／綜合報導
    曬衣服示意圖。（法新社）

    曬衣服示意圖。（法新社）

    把握連日好天氣，不少民眾將棉被、衣物通通搬到陽台，享受曬完後那股香香的「太陽味」，這股味道究竟是什麼呢？日前，在社群平台上就有網友發文驚呼：「有人告訴我，這味道其實是塵蟎屍體被烤過！」、「棉被曬太陽=塵蟎BBQ」引發討論，甚至有人直呼想到就全身癢，但這個說法真的可靠嗎？

    綜合媒體報導，這個說法早在之前就被闢謠，事實上，太陽味等於塵蟎BBQ完全是錯誤訊息，專家提及，曬衣溫度通常落在攝氏30至40度之間，遠不足以將塵蟎烤死，塵蟎要在高於45度至50度，並持續一定時間的環境下才會死亡，因此，一般日曬並不會讓棉被瞬間成為「塵蟎的火葬場」。

    那大家熟悉的「太陽味」到底從何而來？研究指出，當紫外線照射到棉、麻等天然纖維時，會讓纖維與空氣中的氧氣產生光化學反應，生成少量臭氧與其他揮發性小分子，帶來乾淨、清爽、像青草或洗衣粉般的香味。這些分子濃度非常低，加上戶外通風良好，對健康沒有威脅，因此大可放心深吸一口「陽光」。

    不過，塵蟎本身確實是過敏族群的大敵，若想真正減少塵蟎量，不妨從日常做起，專家建議，每週以60度以上的熱水清洗床單、枕套，或使用高溫烘乾，都能有效降低塵蟎生存率；此外，保持室內濕度在50%以下、定期除濕、使用防蟎寢具套，也能抑制塵蟎繁殖。曬被子雖然有助保持乾燥與減少霉味，但想要「除蟎」仍需搭配正確清潔方式。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播