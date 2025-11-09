成績再好也沒用！有霸凌紀錄 南韓45學生被首爾大學等名校拒收

南韓第一學府首爾大學（圖為其知名正門）去年以曾有校園霸凌紀錄為由，拒絕了2名成績優異的學生入學，凸顯南韓教育界正掀起一場「品格至上」的招生革命。（圖取自首爾大學官網）

南韓頂尖大學正收緊對校園霸凌者的懲罰，即使學業成績優異也可能被拒於門外。去年，南韓第一學府首爾大學（SNU）便以此為由，拒絕了兩名在「大學修學能力試驗」（CSAT）中考獲高分的學生的入學申請。據統計，去年全國共有45名申請者因過往的霸凌紀錄，被6所主要國立大學拒絕錄取。

根據南韓《中央日報》報導，此一趨勢將擴展至全國。2023年，前檢察官鄭淳信之子雖因嚴重霸凌行為被強制轉學，卻仍僅被小幅扣分就錄取首爾大學，事件曝光後引發全國公憤。為此，南韓政府規定，自明年學年起，全國所有大學，不論是透過何種入學管道，都必須強制採計申請者的校園霸凌紀錄，並作出相應扣分。

根據統計，去年因霸凌紀錄而拒絕錄取學生人數最多的國立大學是慶北大學，共有22人。其他如釜山大學拒絕了8人，江原大學與全北大學則各有5人。南韓的大學入學主要分為依賴校內成績及面試的「提前錄取」，和主要依賴CSAT公開試成績的「常規錄取」兩種途徑。

副作用浮現：法律戰入侵校園

然而，這項強硬政策也引發了副作用。有批評指出，隨著懲罰加重，越來越多被指控霸凌的學生在家長協助下聘請律師，對學校的紀律處分提出行政訴訟，試圖推翻紀錄。這導致校園內的法律糾紛與訴訟案件激增，有律師事務所甚至以此為商機，鼓勵興訟，恐對校園環境造成二次傷害。

