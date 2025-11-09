為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    成績再好也沒用！有霸凌紀錄 南韓45學生被首爾大學等名校拒收

    2025/11/09 10:33 編譯陳成良／綜合報導
    南韓第一學府首爾大學（圖為其知名正門）去年以曾有校園霸凌紀錄為由，拒絕了2名成績優異的學生入學，凸顯南韓教育界正掀起一場「品格至上」的招生革命。（圖取自首爾大學官網）

    南韓第一學府首爾大學（圖為其知名正門）去年以曾有校園霸凌紀錄為由，拒絕了2名成績優異的學生入學，凸顯南韓教育界正掀起一場「品格至上」的招生革命。（圖取自首爾大學官網）

    南韓頂尖大學正收緊對校園霸凌者的懲罰，即使學業成績優異也可能被拒於門外。去年，南韓第一學府首爾大學（SNU）便以此為由，拒絕了兩名在「大學修學能力試驗」（CSAT）中考獲高分的學生的入學申請。據統計，去年全國共有45名申請者因過往的霸凌紀錄，被6所主要國立大學拒絕錄取。

    根據南韓《中央日報》報導，此一趨勢將擴展至全國。2023年，前檢察官鄭淳信之子雖因嚴重霸凌行為被強制轉學，卻仍僅被小幅扣分就錄取首爾大學，事件曝光後引發全國公憤。為此，南韓政府規定，自明年學年起，全國所有大學，不論是透過何種入學管道，都必須強制採計申請者的校園霸凌紀錄，並作出相應扣分。

    根據統計，去年因霸凌紀錄而拒絕錄取學生人數最多的國立大學是慶北大學，共有22人。其他如釜山大學拒絕了8人，江原大學與全北大學則各有5人。南韓的大學入學主要分為依賴校內成績及面試的「提前錄取」，和主要依賴CSAT公開試成績的「常規錄取」兩種途徑。

    副作用浮現：法律戰入侵校園

    然而，這項強硬政策也引發了副作用。有批評指出，隨著懲罰加重，越來越多被指控霸凌的學生在家長協助下聘請律師，對學校的紀律處分提出行政訴訟，試圖推翻紀錄。這導致校園內的法律糾紛與訴訟案件激增，有律師事務所甚至以此為商機，鼓勵興訟，恐對校園環境造成二次傷害。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播