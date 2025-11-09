納稅錢這樣用？讓助理幫忙修指甲 祕魯女議員恐遭停職120天

祕魯聖馬丁省國會議員巴斯克斯（Lucinda Vásquez）在辦公室要求助理幫忙剪腳指甲引起眾怒。（圖翻攝自Infobae）

祕魯國會近日爆發被媒體形容為「國家級恥辱」的重大醜聞。聖馬丁省女國會議員巴斯克斯（Lucinda Vásquez）被媒體曝光，在國會辦公室的沙發上，由其領取公帑薪資的助理、同時也是她姪孫的男子，為她修剪腳指甲。驚人畫面引發全國嘩然，祕魯國會道德委員會已於本月3日以7票贊成，正式批准對其行為展開調查。

CNN巴西新聞網報導，根據祕魯電視節目播出的畫面，巴斯克斯當時正悠閒地躺在沙發上講電話，而其助理倫吉福（Edward Rengifo）則俯身為她修剪腳甲。事件曝光後，當地媒體大篇幅報導，主持人更辛辣嘲諷：「我們的稅金原來就是花在付薪水給這位『馬屁精』剪腳趾甲。」媒體進一步揭露，巴斯克斯還曾要求其他顧問在上班時間到其住所為她做飯，濫用公權力的行徑不只一端。

面對排山倒海的批評，涉事助理出面辯稱，巴斯克斯患有癌症，他為其剪指甲是「出於人道考量」，形同「急救」。然而，此說法未能平息公眾怒火。巴斯克斯本人則發表聲明，否認虐待下屬，並稱自己是「政治報復的受害者」，反控是「心懷不滿的前員工」惡意操縱媒體。這些辯詞被輿論認為是火上澆油，再度引發強烈反彈。

巴斯克斯陷多起弊案

目前，巴斯克斯所屬的政黨已宣布暫停其黨內權利。若國會道德委員會最終裁定其行為違反議員守則屬實，她最高可能面臨長達120天的停職停薪處分。根據最新民調，祕魯國會的支持率僅個位數，不滿率高達81%，此事件無疑讓國會的公信力雪上加霜。此外，巴斯克斯還因涉嫌剋扣助理薪資、干預教師升等考試等多起案件，正接受司法調查。

