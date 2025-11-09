上班首日就遭開除！ 中國籍空姐喊冤「只是拿幾瓶水」 新航回應了

新加坡航空空服員，示意圖，與新聞事件無關。（彭博）

空服員被視為夢幻職業，能環遊世界、待遇優渥，但一名中國女子近日卻在社群發文，控訴她為了進入新加坡航空（Singapore Airlines）不惜砸下重金準備，終於獲錄取後卻只上了一天班，就因「拿了幾瓶水」遭公司以違規為由解僱。她形容這是「徹頭徹尾的羞辱與騙局」，引發網友熱議。新航則回應，對個別員工事件不予評論，僅強調所有員工應遵守公司規範。

中國社群平台「小紅書」一位網名「可可醬」的女子發文表示，自己從小立志成為空服員，為了新航面試整整準備一年，練習中英文自我介紹與微笑禮儀，終於通過層層篩選。拿到錄取通知後，她投入近6萬人民幣，包括租房押金、體檢、疫苗、工簽等費用，「每一筆都算著入職後能慢慢賺回來」。

然而，入職首日完成手續後，她與幾名同樣來自中國的新員入住公司安排的飯店，當晚取用貴賓休息區幾瓶水時，誤以為可自取，隔天便被人資通知「違反公司規定」，立即解除聘僱。她憤怒指出：「當我們提起租房、費用損失時，對方只冷漠說『那是你的個人損失』，沒有協商、沒有補償、沒有解釋，我們一夜之間成了無業遊民。」

她事後與其他前中國籍新航員工交流，才得知這類情況並非個案。據稱因老員工流失，新航大量從中國招募新人補缺，但工時長、紀律嚴格，「他們要的不是員工，而是可隨時替換的低成本勞力」。她也感嘆：「有人說拿水確實不對，但用這種理由辭退新員，顯然是對中國勞動者的漠視。」

根據《8視界新聞網》報導，新航對此回應：新航不會就任何涉及在職或離職員工的機密事宜作出回應。新航希望所有員工在任何時候都以專業的態度行事，並遵守公司政策及相關法律。對於違反規定的行為，公司將依法採取相應的紀律處分。

