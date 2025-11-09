日本N國黨主席立花孝志 誹謗已逝議員被警方逮捕

日本保護國民防止NHK傷害黨主席立花孝志，嫌誹謗輕生離世的兵庫縣議員竹内英明，9日傳出被警方逮捕。（路透）

日本「保護國民防止NHK傷害黨（N國黨）」主席立花孝志，在街頭演說、社群平台上涉嫌誹謗今年1月輕生離世的兵庫縣議員竹内英明，今（9日）傳出被兵庫縣警察本部逮捕。

據《NHK》報導，立花孝志在去年12月的街頭演講時，透露竹内英明可能正在被警方調查；到了今年1月竹内英明身亡後，立花孝志又在社群媒體發布假訊息，指稱竹内英明先前曾自願接受兵庫縣警調查。

請繼續往下閱讀...

據了解，兵庫縣知事齋藤元彦去年陷入權勢騷擾醜聞，竹内英明擔任縣議會百條委員會（依照地方自治法第100條成立，可對公共事務展開調查）委員，但開會錄音被日本維新會取得後轉交給立花孝志，立花旋即在網路上散布假消息，將竹内英明營造成主導齋藤元彦下台的幕後黑手。

竹内英明遺孀今年6月向警方報案，指稱立花孝志涉嫌毀損竹内英明的名譽，兵庫縣警展開調查後決定逮捕立花孝志，目前尚不清楚他是否認罪。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法