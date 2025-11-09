為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美聯邦政府停擺波及 歐洲美軍基地雇員無薪可領

    2025/11/09 06:57 國際新聞中心／綜合報導
    美軍在德國設有包括拉姆施坦空軍基地在內的重要設施，德國當地有約1.2萬人受雇於美軍基地。（美聯社檔案照）

    美國史上最長的一次政府關門，不僅使國內公務運作陷入停擺，連遠在歐洲的美軍基地也出現連鎖反應，當地雇員開始感受到薪資中斷帶來的壓力。

    美聯社8日報導，自政府停擺進入第6週以來，數千名在歐洲美軍基地工作的當地雇員，薪資給付被迫中斷。部分駐地國政府暫時代墊薪資，預期美方事後會補償。但在義大利與葡萄牙等地，雇員在未支薪的情況下繼續工作，隨著華府僵局持續，他們的困境愈發嚴重。

    世界各地美軍基地雇用的外籍人員職務多樣，包括餐飲服務、營建、後勤、維修，以及其他專業性工作。部分人員受雇於美國政府承包的民間公司，另一些則是直接受聘於美國政府。

    美國空軍駐歐洲與非洲司令部發言人凱利—赫拉德（Amber Kelly-Herard）表示，各國雇員的薪資支付方式，依據美國與駐地國之間的具體協議而定；在政府關門期間，當地雇員預期仍須依據合約履行職務。

    美聯社向五角大廈多次詢問相關薪資中斷問題，但僅獲得1份簡短聲明：「我們重視全球各地當地雇員的重要貢獻」。

    德國政府已出面代墊約1萬1000名在美軍基地工作的平民雇員薪資。美軍在德國設有包括拉姆施坦空軍基地（Ramstein Air Base）在內的重要設施，該基地是美軍在中東與非洲行動的樞紐，也是美國駐歐洲與非洲空軍司令部總部所在地。

    德國財政部發言人告訴美聯社，預期美方在政府重新運作後，將償還墊付款項；過去歷次政府關門後，美方確實都有補發相關薪資。

    但在義大利，東北部阿維亞諾（Aviano）空軍基地的工會協調員札卡里亞（Angelo Zaccaria）指出，全義大利約有4600名本地員工受雇於美軍5個基地，其中約2000人主要在阿維亞諾與維辰札（Vicenza），10月起就沒有領到薪資。

    義大利外交部8日表示，美國陸軍與空軍正與五角大廈協商，探討動用自身資金先行支付薪資的可能性。

    在葡萄牙大西洋亞速群島的拉日什（Lajes Field）空軍基地，情況也類似，據稱有超過360名葡萄牙雇員沒領到薪水。由於美葡協議並未規定「無薪假」（furlough）機制，員工若不出勤恐遭紀律處分，因此多數人仍持續上班。

