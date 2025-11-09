為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    BBC節目剪輯誤導川普演說 白宮女戰狼嗆「百分百假新聞」

    2025/11/09 06:19 國際新聞中心／綜合報導
    白宮新聞秘書李威特痛批BBC是「百分之百的假新聞」，收看BBC新聞只會「毀掉她的1天」。（歐新社檔案照）

    白宮新聞秘書李威特痛批BBC是「百分之百的假新聞」，收看BBC新聞只會「毀掉她的1天」。（歐新社檔案照）

    美國總統川普的新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在1場訪談中，痛批英國廣播公司（BBC）是「百分之百的假新聞」、「1部宣傳機器」，還說收看BBC新聞只會「毀掉她的1天」。

    李威特的前述嗆辣言論，出現在英國國會議員指出，BBC必須「對美國總統演說的剪輯方式作出說明」之後。此前，有文件顯示BBC的時事紀錄片電視節目「廣角鏡」（Panorama），以誤導性方式剪接川普演說的片段。

    英國「電訊報」（The Telegraph）報導，1份外洩的內部文件顯示，該節目「完全誤導觀眾」，因為它將川普在2021年1月6日國會大廈暴動前的演說中2段內容拼接在一起，顯示川普呼籲支持者「奮力抗爭」（fight like hell），並表示他會與他們一起前往國會山莊，但省略掉他呼籲群眾「以和平、愛國的方式發聲」的部分。

    向來對媒體不假辭色的李威特在接受電訊報訪問時指出，BBC這段刻意不誠實、選擇性剪輯的片段，再次證明他們「完全、百分之百是假新聞」，不值得英國的偉大人民浪費時間收看。

    李威特說，每當她隨著川普出訪英國，被迫在飯店收看BBC節目時，「都會讓我一整天心情糟糕透頂」，「聽著他們對美國總統以及他為了讓美國變得更好、讓世界更安全所做努力的赤裸裸謊言與宣傳，實在令人厭惡。」

    報導指出，電訊報的報導是依據由前BBC編輯準則與標準委員會顧問普雷斯科特（Michael Prescott）撰寫的備忘錄。普雷斯科特今年稍早離職，並未對該文件發表評論；該文件據信是由「吹哨者」洩漏。

    報導引述備忘錄的節錄內容指出，以「廣角鏡」節目這類方式剪輯影片，是完全誤導的，川普並未明確煽動支持者前往國會鬥毆，這正是他未遭聯邦起訴煽動暴動的原因之一。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播