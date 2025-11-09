川普變跛鴨？Politico：4地方選舉慘敗共和黨議員開始保持距離

美國共和黨在4日的關鍵地方選舉中遭遇慘敗後，無法參加下屆總統選舉的美國總統川普，被認為已經進入事實上的「跛腳鴨」局面，黨內人士開始與他保持距離。（彭博）

美國共和黨在4日的幾個關鍵地方選舉中遭遇慘敗後，無法參加下屆總統選舉的美國總統川普，被認為已經進入事實上的「跛腳鴨」局面。 美國政治新聞網站《政客》（Politico）近日報導：「共和黨在遭遇驚人的選舉慘敗後，黨內人士開始與川普保持一定的距離，並開始著手準備『後川普時代』。」

在4日的幾個地方選舉等選舉中，共和黨遭遇了川普重返白宮後最慘重的選舉失敗。民主黨不僅在紐約市、紐澤西州、維吉尼亞州等傳統強勢地區取得大勝，即便在並未受到全國關注的選舉中，民主黨的表現也是可圈可點。該黨保住了賓夕法尼亞州的3個最高法院法官席位，並在喬治亞州贏得了2個電力監管委員會席位。「照此下去，共和黨在2026年期中選舉可能喪失聯邦參、眾兩院多數黨地位」的危機感，已在共和黨內部迅速蔓延開來。

《政客》報導，在遭遇驚人的慘敗後，川普在白宮召集共和黨聯邦參議員施壓稱：「哪怕修改規則，也要（在聯邦參議院）更強勢地壓制（民主黨）」，但這些議員返回聯邦參議院後便事實上無視了川普的要求。尤其以退休在即、無連任顧慮的聯邦參議員為中心，開始公開表達不滿。1名共和黨聯邦參議員表示：「川普幾乎不具備與對手黨派協商的能力，是時候接受現實了。」

共和黨內部的冷淡氛圍還與共和黨當前的結構有關，意即若非川普親自參選，共和黨支持者的投票率就會大跌。德州聯邦共和黨參議員柯寧（John Cornyn）表示：「選票上沒有川普，共和黨支持層就會大減。」換句話說，雖然川普的政治影響力仍存在於共和黨核心支持層裡，但對於國會議員而言，在「沒有川普的選舉」中如何生存變得更為重要。

對此，《政客》分析指出：「雖然川普一直就第3次競選總統發表可疑言論，但共和黨國會議員們深知，川普不會再次競選總統，他們開始意識到過分跟隨川普議題，不是個好想法。」

美國聯邦政府停擺6日進入第36天，預算案處理仍深陷泥潭。據悉，共和黨聯邦眾議員內部正在表示不滿：「川普阻撓協商令事態惡化。」由於川普預算的親信參謀推行切斷民主黨地方計畫預算、公開宣稱解僱公務員等強硬策略，與民主黨反覆上演政治衝突，兩黨協商管道事實上已被阻斷。

《政客》分析稱，川普連日在自家社群平台「真相社群」發文表示：「我們的運動才剛開始」，並否認危機論，但共和黨內部的兩難困境再次凸顯，即沒有川普無力因應選舉，站隊川普則被中間選民拋棄。

川普任期尚餘3年多，但考慮到明年開始的黨內競選、期中選舉和選區民意，共和黨國會議員們逐漸開始對川普採取跛腳鴨因應策略。

