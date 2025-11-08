遊隼實境秀!偷情、空中打鬥高潮迭起 澳洲萬人追看

澳洲游隼直播頻道截圖。（取自https://www.youtube.com/@367collinsfalcons4/streams）

自今年8月底以來，數以萬計的澳洲人守在螢幕前，收看一部實境秀，劇情有生命的誕生、分離、偷情和空中打鬥，高潮迭起，而主角是一群住在墨爾本一棟摩天大樓屋頂的遊隼。

《英國廣播公司新聞網》（BBC News）8日報導，這個24小時直播頻道被暱稱為「Nest-flix」，全天候真實秀從新冠疫情期間爆紅，有時被拿來和夯劇《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）相提並論。今年的劇情正上演9月底孵出的幼雛，第一次展翅飛翔。

推出直播的維多利亞遊隼保育計畫（Victorian Peregrine Project）創辦人赫利（Victor Hurley），最早在1991年便得知，這棟位於墨爾本柯林斯街367號的大樓上有遊隼築巢，當時鳥兒把金屬排水槽當巢，導致蛋難以孵化，在他建議下，大樓管理方安裝人工巢箱，翌年3隻雛鳥順利誕生。

赫利從1993年架設攝影機，2017年「Nestflix」正式登上YouTube平台，對全世界直播，該粉絲專頁現有逾5萬人追蹤。社團管理員亨芮克（Kylie Humrick）表示，「這是網路上一個相當溫暖角落，大家單純享受賞鳥的樂趣」。她說，大家聽過很多野生動物生存困難的事情，因此「看到鳥兒在這個人造環境中繁衍很不錯」。

多年來這個遊隼巢已經有6、7對不同伴侶孕育後代。赫利指出，市中心高樓「對遊隼來說是頂級地段」，全年都保證有鴿子和麻雀可抓。由於遊隼極具領域性，兩巢距離最近只能接受約1.6公里，因此時有為巢穴地點打鬥的壯觀場面。

2022年，一隻被形容「膽小」的雄鳥，經過數週爭鬥後，在幼雛孵育中途被年輕雄鳥取代，赫利說，年輕的那隻在孵育責任上簡直是「垃圾」；翌年該巢的雌鳥遭另一隻來犯雌鳥「痛毆」，疑似腦部受創，當季未能成功孵育。赫利強調，這些殘酷畫面屬自然行為，他拒絕觀眾要求干預。另外，2021年直播曾捕捉到母鳥被一次地震嚇飛的瞬間，成為網友最愛的其中一段畫面。

遊隼有地球上速度最快的動物之稱，飛行速度最高可達時速389公里。但是在澳洲一度因農藥的使用，使遊隼幾乎要滅絕，1980年代起禁用DDT等化學品後，其族群才逐漸復原，如今幾乎遍布全國主要城市，高樓因類似牠們在自然環境中喜歡的懸崖棲地，而被看上來此築巢。

