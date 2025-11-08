美擊沉18艘船隻》暗批川普軍事反毒行動 馬克宏：打擊毒品須尊重主權

法國總統馬克宏（左）7日受到墨西哥總統薛恩鮑姆（右）歡迎到訪。（路透）

美國總統川普下令美軍在加勒比海、太平洋執行軍事打擊毒品走私行動，遭質疑合法性。法國總統馬克宏7日訪問墨西哥時，含蓄地批評美國的軍事反毒行動，他表示，打擊毒品走私行動，都必須尊重所有國家的主權。

《法新社》7日報導，馬克宏在墨西哥市與墨國總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）召開共同記者會，被問到美國打擊毒梟以及外傳也會在墨西哥採取類似行動，馬克宏表示，他和薛恩鮑姆討論了這個議題，「打擊毒品走私者是讓我們團結一致的事」，但是這類行動「必須取決於主權國家之間的合作，並且尊重彼此的主權」。

川普政府以掃蕩毒品走私為由，在拉丁美洲周邊部署相當規模的軍力，自9月初起打擊加勒比海、東太平洋活動的可疑船隻，迄今已擊沉至少18艘船隻，其中17艘快艇和1艘半潛式載具。但是華府一直未公佈具體證據，證明這些目標當時正走私毒品，或對美國造成威脅。部份專家指出，這些行動即使是鎖定已知的毒品走私者，也構成「法外處決」。

