    首頁 > 國際

    出國別忘先充電！英國「4家航空」手機、筆電沒電恐遭沒收

    2025/11/08 22:00 即時新聞／綜合報導
    英國多家航空公司規定，若手機、筆電等電子設備在安檢時無法開機，恐被視為安全疑慮而不得帶上機，示意圖。（歐新社）

    英國多家航空公司規定，若手機、筆電等電子設備在安檢時無法開機，恐被視為安全疑慮而不得帶上機，示意圖。（歐新社）

    出國前別忘了幫隨身攜帶的電子產品「充飽電」！英國多家航空公司及機場近期提醒旅客，若手機、筆電或平板等電子設備在安檢時無法開機，可能被視為安全疑慮而不得攜帶上機。

    每日郵報》報導，旅客在登機前須確保隨身攜帶的電子設備，如手機、筆記型電腦與平板電腦，都有足夠電量並且能正常開機。機場安檢人員有權要求旅客啟動設備以證明功能正常，若設備無法開啟，將不允許帶進機艙。

    英國航空（British Airways）、瑞安航空（Ryanair）及易捷航空（EasyJet）航空公司均嚴格執行此規定。英航指出，旅客應確保手提行李內的電子設備充滿電並可開機，如無法啟動，需改放入托運行李中。英航也提醒轉機旅客，避免在航程前段耗盡電量，因為部分機場的充電設施有限，且可能需要使用轉接頭。

    同樣地，途易航空（TUI Airways）也在官網提醒，隨身電子產品必須在安檢前充滿電，並建議旅客在登機前保持開機，以防在登機口進行額外檢查。多家媒體報導指出，該安全措施適用於多數航空公司，建議旅客在出發前確認所有電子設備皆可正常開機，以免因電量不足而延誤行程或被迫放棄設備。

    熱門推播