兵源短缺! 烏克蘭稚男赴前線 與同袍互勉:誰先戰死就是魯蛇

烏克蘭軍隊招募的新兵列別傑夫目前正在受訓。（法新社）

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續已逾3年，為了解決兵源短缺，烏克蘭將招募年齡降低到18歲，列別傑夫（Mykola Lebedev）剛滿18歲就從波蘭回國投身軍旅。對許多像他這樣的烏克蘭年輕人來說，青春是在戰爭陰影下度過。

《法新社》7日報導，外表仍帶著稚氣的列別傑夫，在位於烏東一處祕密地點的訓練場受訓，學著投出人生第一枚手榴彈，一旁教官打趣地告訴他，「恭喜，你失去了人生的第一次」。這處訓練場所在地周邊村莊，放眼所見盡是被戰火摧毀的斷垣殘壁。

俄軍對烏國造成的毀滅，列別傑夫有第一手經歷。2022年2月26日，俄軍入侵後兩天奪下他在烏國南部家鄉附近的村子，當時他才15歲，親眼見到遍地屍體、滿目瘡痍，那時他就下定決心要加入軍隊。

列別傑夫的家人深受戰火影響：父親現在還在前線，繼父的部隊幾乎全滅，叔叔身上9成被燒傷。他說，當他說自己也要上戰場，繼父「說我是笨蛋」。他的父母曾趕在他滿18歲前把他送到波蘭，躲避當時18到60歲烏國男性公民禁出境令，但是他在滿18歲後，於今年7月選擇返國，儘管媽媽哭著勸阻，他仍堅定從軍。他說：「我意識到，我還是想去打仗，保衛我的國家」。

烏軍為了爭取年輕人從軍，提供18到24歲者一年期特別合約，簽約金2萬4千美元加上月薪2800美元，待遇比25歲以上受徵召入伍者高得多。列別傑夫簽下了這份合約。訓練他的教官也才25歲，卻已有豐富作戰經驗，這名教官說，這群年輕人「是烏克蘭的希望」，但是他們要面對的戰爭，比以往更艱困。

列別傑夫的訓練內容包括演練如何躲避無人機威脅。俄軍利用無人機將前線變成15公里深的殺戮帶，無人機噪音在烏東1300公里的前線無所不在，烏軍士兵得隨時警戒、聽音判斷，躲避來自空中的威脅。這是俄軍企圖使烏軍士兵身心俱疲的消耗戰術。

等受訓結束，列別傑夫將先被派到前線作戰數月，之後才會輪調。和他一起受訓的新兵彼此間很少談上戰場的事，他說，「大家都懂」。被問到預期在前線會面臨什麼情況，列別傑夫不感到害怕，但是也不存幻想，他說，「我們甚至有一個有關戰爭的玩笑：誰先死就是魯蛇」。

烏軍招募新兵受訓模擬躲避無人機攻擊。（法新社）

烏軍新兵受訓模擬戰場遭遇攻擊。（法新社）

