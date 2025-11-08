德國13.5兆軍備計畫 引爆坦克與無人機之爭

德國傳統軍工巨頭萊茵金屬公司執行長派培格認為，未來的戰爭只用無人機進行的說法，純屬「無稽之談」。（法新社）

英國《每日電訊報》7日報導，烏俄戰爭引發歐洲各國對備戰的重視，德國政府正著手制定一項耗資3770億歐元（約13.5兆台幣）的軍備計畫，但該國傳統國防巨頭萊茵金屬（Rheinmetall）和新創國防大廠海爾辛（Helsing），就這筆資金該運用於坦克或無人機，展開激烈爭辯。

德國總理梅爾茨今年取消國防計畫的借貸限制，旨在打造「歐洲最強大的傳統軍隊」，讓德國軍工業大為振奮，但也衍生路線歧見。致力於研發人工智慧武器和無人機的海爾辛公司共同創辦人謝夫（Gundbert Scherf）認為，柏林當局決定將大部分資金用於傳統軍備，例如與萊茵金屬公司簽訂坦克合約，是嚴重的錯誤，無法反映當今戰爭現實。

他指出，烏戰中一些最激烈的戰鬥是由無人機、而非坦克執行，迄今已有數百甚至數千輛俄國坦克被摧毀，但德國軍備戰略中坦克和無人機的比例，卻仍是「99比1」。

然而，萊茵金屬公司執行長派培格（Armin Papperger）認為謝夫的說法「荒謬至極」，並在德國「商報」訪問中含蓄地反駁無人機公司爭取更多資金挹注的要求，直言「當今的戰爭確實是用坦克和飛彈進行的，目前許多說法聲稱未來的戰爭將只用無人機進行，純屬「無稽之談」。派培格對北大西洋公約組織（NATO）的戰爭計畫至關重要，以至於俄羅斯曾試圖暗殺他。此外，由於派培格極力壟斷德國軍火合約，在軍工界還獲得「海怪」的暱稱。

美國政治新聞網站《政客》（Politico）取得的德國軍備計畫支出摘要顯示，絕大部分資金將用於採購坦克和步兵裝甲車等傳統裝備，包括687輛萊茵金屬公司的「美洲獅」裝甲車，和561套「天空突擊兵30」（Skyranger 30）短程防砲系統，耗資達880億歐元。另一軍工巨頭狄爾防務（Diehl Defence）也將獲得173億歐元，用於建造數百套IRIS-T防空飛彈系統。然而，柏林冷落海爾辛公司，轉而青睞以色列航太公司（IAI）提供蒼鷺（Heron）無人機的大量彈藥。

儘管英國在內幾乎所有北約成員國，都在密切注意無人機在烏戰中的崛起，並尋求擴充自身無人機機隊，但德國高階國防消息人士表示，無人機無疑將在未來戰爭中發揮作用，其重要性卻有被過度誇大的跡象。一名消息人士將北約目前的軍事能力，與2022年俄國入侵烏克蘭之初的烏國實力相比後表示，萬一歐洲與俄國開戰，將與烏國目前的情況截然不同，且戰爭方式也會大相逕庭，因為歐洲擁有更強大的裝備來應對侵略，例如性能卓越的戰機和戰艦、訓練有素的飛行員，這與烏國遭受俄國攻擊時的程度，無法相提並論。

德國軍工業界人士則表示，德國的行動過於遲緩，且在武器採購方面過於固守陳舊觀念。他們認為，對德國國防而言，有三點至關重要：速度、成本效益和規模，「關於無人機或坦克的爭論太過短視近利，重要的是軍隊必須現代化，並在所有領域輔以無人、自主和人工智慧（AI）系統」。

