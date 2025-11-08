為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    畫面曝光！女賊餐廳「30秒偷包」同桌一家人完全沒發現

    2025/11/08 20:28 即時新聞／綜合報導
    女子與家人開心聚餐，包包竟在眾目睽睽下被竊，整個過程僅約30秒。（圖擷取自社群平台Ｘ）

    外出用餐時，不少人習慣將包包隨手掛在椅背上，認為眾目睽睽，不會有人敢偷。然而，阿根廷一名女子近日在餐廳與家人聚餐時，掛在座椅靠背的包包竟被竊走，過程僅30秒，七、八名親友都沒發現。監視器畫面曝光在網上瘋傳，吸引數百萬人次觀看，警方懷疑是組織化犯案。

    綜合外媒報導，事發地點位於布宜諾斯艾利斯歷史街區聖特爾莫（San Telmo）一間人氣餐廳。案發時，受害女子將手提包隨手掛在座椅靠背上，身旁與對面皆坐著家人，席間談笑熱絡，一旁鄰桌則是一名看似普通、毫不起眼的陌生女子。

    從餐廳監視器畫面可見，該名女賊先佯裝整理衣物，輕巧地將包帶從椅背滑下，順勢放到自己腳邊。接著她拿出自備的大型提袋，動作自然、不慌不忙，直接將包包塞進袋中，再以外套遮蓋，最後若無其事起身離店。直到竊賊離開，受害人準備拿包包才驚覺失竊。餐廳業者立即報警，並提供錄像給警方調查。

    警方指出，嫌犯犯案手法熟練，與近期多起餐廳竊案手法一致。研判很可能是一個由多名女性組成的竊盜集團所為，組織成員分散在各熱門商圈，以「自然不引人注意」的方式鎖定用餐民眾。警方透露，布宜諾斯艾利斯地區，恐有至少200名女賊以相似手法犯案，正追查是否存在統一指揮的犯罪網絡。

