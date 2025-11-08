為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    連MV都出現！泰勒絲曝超愛「這食物」 專家推：對身體益處多

    2025/11/08 19:36 即時新聞／綜合報導
    泰勒絲透露自己對酸種麵包的熱愛已「占據了生活的60%」，示意圖。（法新社）

    泰勒絲透露自己對酸種麵包的熱愛已「占據了生活的60%」，示意圖。（法新社）

    美國歌手泰勒絲（Taylor Swift）近日透露自己對酸種麵包的熱愛已經「占據了生活的60％」，這些麵包甚至在她的新歌MV中亮相。專家表示，酸種麵包不僅美味，還有助健康，從血壓控制到腸道保健都能帶來好處。

    紐約郵報》報導，泰勒絲在未婚夫凱爾西（Travis Kelce）的播客（podcast）節目中表示，「酸種麵包已經深深占據了我的生活，我大概有60％的時間都在談論麵包」。她分享自己親手製作各種口味的酸種麵包，包括檸檬藍莓、肉桂捲及彩虹糖口味，這些麵包甚至在她的新歌MV中亮相。

    專家指出，酸種麵包的慢速發酵不僅讓麵包風味獨特，還有助於健康。發酵過程中，麵粉蛋白質被分解成小肽，可抑制血管收縮酶（ACE），助於控制血壓；部分乳酸菌還能產生GABA（γ-胺基丁酸），對神經系統具有鎮定效果。作為益生元，酸種麵包也能滋養腸道好菌，減少發炎、促進代謝，從而降低心血管疾病風險。

    此外，慢速發酵還能分解部分麩質與澱粉，降低血糖生成指數，對糖尿病或胰島素抗性患者更友善；同時有助於鐵、鋅、鎂等礦物質吸收，減少植酸干擾。每片酸種麵包約含80至100卡路里、1至2克纖維，全穀酸種麵包更富含可溶性纖維，有助降低血中膽固醇。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播