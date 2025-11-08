連MV都出現！泰勒絲曝超愛「這食物」 專家推：對身體益處多

泰勒絲透露自己對酸種麵包的熱愛已「占據了生活的60%」，示意圖。（法新社）

美國歌手泰勒絲（Taylor Swift）近日透露自己對酸種麵包的熱愛已經「占據了生活的60％」，這些麵包甚至在她的新歌MV中亮相。專家表示，酸種麵包不僅美味，還有助健康，從血壓控制到腸道保健都能帶來好處。

《紐約郵報》報導，泰勒絲在未婚夫凱爾西（Travis Kelce）的播客（podcast）節目中表示，「酸種麵包已經深深占據了我的生活，我大概有60％的時間都在談論麵包」。她分享自己親手製作各種口味的酸種麵包，包括檸檬藍莓、肉桂捲及彩虹糖口味，這些麵包甚至在她的新歌MV中亮相。

專家指出，酸種麵包的慢速發酵不僅讓麵包風味獨特，還有助於健康。發酵過程中，麵粉蛋白質被分解成小肽，可抑制血管收縮酶（ACE），助於控制血壓；部分乳酸菌還能產生GABA（γ-胺基丁酸），對神經系統具有鎮定效果。作為益生元，酸種麵包也能滋養腸道好菌，減少發炎、促進代謝，從而降低心血管疾病風險。

此外，慢速發酵還能分解部分麩質與澱粉，降低血糖生成指數，對糖尿病或胰島素抗性患者更友善；同時有助於鐵、鋅、鎂等礦物質吸收，減少植酸干擾。每片酸種麵包約含80至100卡路里、1至2克纖維，全穀酸種麵包更富含可溶性纖維，有助降低血中膽固醇。

