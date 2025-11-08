噁！大馬網紅餐廳直播偷拍鄰桌喊「想摸看看」 俄女模氣炸報警

馬來西亞男網紅Hazren Rich Empire在餐廳直播，對隔壁桌女子評頭論足，大開黃腔。（圖擷取自社群平台Ｘ）

馬來西亞男網紅Hazren Rich Empire在餐廳用餐時開直播，對隔壁桌用餐的女子公開評頭論足，還當眾開黃腔喊「想摸一下看看」等語，行徑引爆全馬網友怒火。而影片中的女子事後被證實為俄羅斯籍模特兒Alisa Kasimova，她已赴警局報案，強調「沉默只會保護加害者」。

綜合外媒報導，事發時，Hazren與妻子在餐廳吃飯，開TikTok直播。他一邊看聊天室留言，一邊將鏡頭對準鄰桌的Alisa，接著開始發表不堪入耳的性騷擾語句，包括「應該沒穿吧」、「我想摸一下看看」等，甚至還笑稱「直播好玩嘛」。更令網友不滿的是，身旁妻子竟未制止，反而在旁微笑，彷彿默許。

影片曝光後，網友紛紛痛批，男網紅的言行根本是「潛在性暴力加害者」。不少女性網友說，這種「把女性身體當玩笑」的直播文化若不被制止，社會將習慣性忽視性騷擾。

Alisa之後在Threads發文證實，已到警局報案。她寫道，「想像一下，你正安靜地吃著晚餐，突然發現有個男人在直播你，還對你的身體開著令人作嘔的性玩笑。這種事就發生在我身上，地點在馬來西亞。沒錯，我是個模特，我可以拍裸照，我可以透過我的藝術和身體表達自我。但這絕不意味著任何人有權未經同意就拍攝我，或對我猥褻的性評論」。她強調，「我不是出於憤怒才這麼做的，而是因為沉默只會保護那些傷害他人的人。任何女性都不該害怕為自己挺身而出」。

事件延燒後，Hazren隨即停字原本的直播帳號，再以其他帳號上傳道歉影片。他在鏡頭前聲稱，「自己只是被直播留言帶著走」，還說「這是人都會犯的錯」、「已經道歉了，要罵我笨的隨便」。他也澄清，妻子的笑「不是在笑這件事」。不過，道歉並未平息眾怒，反而讓更多網友反感，留言灌爆，「道歉不能抵銷行為」、「說第一次就想被原諒？你被抓到才道歉吧。」、「你不是被留言帶著走，你是很享受。」

目前，警方已受理報案，正調閱相關影像及直播紀錄，將依情節與法律評估下一步行動。

