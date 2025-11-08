牛肉價高害共和黨選輸？ 川普控肉品加工業哄抬下令調查

洛杉磯超市販售的肉品。（歐新社檔案照）

美國總統川普正因美國牛肉價格上漲，面臨更大的政治壓力，川普8日表示，已要求司法部調查肉品加工業者，川普指控，大多數由外國擁有的肉品加工公司，透過非法勾結、壟斷和操縱價格，抬高牛肉的價格。

川普在自家社群媒體發文，對肉品加工業者提出上述指控。川普寫道，「我們會始終保護我們的美國牧場業者，他們被歸咎，實際上是大多數由外國擁有的肉品加工商的所作所為，這些肉品加工商人為哄抬價格，破壞我國糧食供應安全」。

請繼續往下閱讀...

《法新社》7日報導，在川普發文後不到半小時，司法部長邦迪（Pam Bondi）就發文回應，「我們正在調查」，司法部反壟斷部門將主導這項調查行動。

川普下令調查時值美國牛絞肉價格，最近這幾個月首度突破每磅6美元，肉價上漲一部分是因供應吃緊。德州農業局（Texas Farm Bureau）8月曾指出，美國牛隻數量降到了逾70年最低，導致國內供應量減少。

推升肉品價格上漲的多種原因，還包括乾旱和墨西哥牛群受病蟲害造成進口量下降等。這些所有因素都增加美國家庭面臨的生活成本壓力，而這一點被視為川普的共和黨本週，在多場倍受矚目選舉中失利的一個原因。

川普7日的發文表示，需要立即採取行動「保護消費者」，並且「打擊非法壟斷」，他要求司法部迅速處理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法