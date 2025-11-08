為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本新潟試用人臉辨識閘門 JR東日本：目標10年內全線啟用

    2025/11/08 18:34 即時新聞／綜合報導
    JR東日本在新潟縣試驗人臉辨識閘門。（圖擷取自@Panasonic_CO_JP社群平台「X」）

    JR東日本在新潟縣啟用一項新的示範設施—人臉辨識閘門，持有上越新幹線通勤月票的乘客，只需使用臉部辨識，即可通過，並且計畫在未來十年內，利用人臉辨識和智慧型手機定位資訊技術，將全線導入無票或無IC剪票閘門。

    NHK》報導，自6日起在新潟站和長岡站之間的上越新幹線，進行了示範試驗。乘客只需使用人臉辨識即可通過檢票閘機，無需車票或IC卡。大約有500位持有該路段通勤月票的人，將參與這項示範試驗。

    長岡站設置了一座高約2.6公尺的隧道式檢票閘門。當工作人員進入閘門時，內建攝影機拍攝的影像，會與預先登記的人臉資訊進行比對，綠燈亮起表示可以通行，人無需停留即可通過閘門；如果未事先登記人臉資訊的人試圖通過，閘門會亮起紅燈，螢幕和語音會通知他們返回。

    此外，新潟站改造了現有閘門，經過工作人員確認，只要透過人臉辨識就能通過。這項示範試驗將持續至明年3月底，但不包括新年期間。

