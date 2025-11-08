為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    「海鷗」剛走強颱「鳳凰」進逼 菲律賓嚴防11月第2颱

    2025/11/08 17:06 編譯張沛元／綜合報導
    根據菲律賓官方提供、7日所拍攝的畫面顯示，「海鷗」颱風肆虐過後的宿霧省1座橋梁旁的棚屋區受損嚴重。（美聯社）

    根據菲律賓官方提供、7日所拍攝的畫面顯示，「海鷗」颱風肆虐過後的宿霧省1座橋梁旁的棚屋區受損嚴重。（美聯社）

    隨著強颱「鳳凰」逐漸逼近以及預料將會登陸，菲律賓8日暫停前1個來襲颱風「海鷗」的救援工作，開始針對「鳳凰」進行預防性防災撤離。「海鷗」數日前重創菲律賓，造成至少204人死亡。

    根據菲國政府氣象人員，預料「鳳凰」會在登陸前增強為「超級颱風」，其半徑恐大到幾乎覆蓋整個菲國。「除了強風，預料將會有強降雨……降雨量達200毫米或更高，恐導致大範圍淹水，且非僅限於低窪地區，」氣象人員埃斯塔雷哈（Estareja）8日在新聞簡報會上說，「主要河川流域也可能氾濫。」

    截至當地時間8日上午11時（同台灣時間），「鳳凰」正向西移動逼近菲律賓主島呂宋島，風速每小時140公里，陣風每小時170公里。

    預料「鳳凰」將在9日稍晚或10日清晨登陸呂宋島東岸奧羅拉省（Aurora），當地救援人員正逐戶說服居民遷往高處避難。該省救援人員埃加格（Elson Egargue）透過電話告訴法新社，正預警性撤離可能淹水區域的居民。

    在位置更南、被菲國氣象人員形容將遭「鳳凰」直擊的加丹杜安尼斯島（Catanduanes），居民的防颱措施是在屋頂上放重物外加粗繩固定，以免屋頂被強風吹走。

    菲國本週稍早才遭今年最致命的颱風「海鷗」侵襲，宿霧省各城鎮淪為水鄉澤國，汽車、河畔棚屋與大型貨櫃被洪水沖走。根據最新官方數據，「海鷗」在菲律賓造成至少204人死亡，109人失蹤，其中7成死者來自宿霧省。

    8日，宿霧省救援官員達文（Myrra Daven）告訴法新社，隨著「鳳凰」逼近，該省被迫暫停「海鷗」災後的搜救活動，「我們奉命在今天下午3時暫停搜尋、救援與打撈工作，」她說。「我們不能危及救援人員的安全。」

