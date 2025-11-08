為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    鯨魚跳出水面時吸盤魚在幹嘛？罕見影片曝牠們會變「狂野衝浪客」

    2025/11/08 16:34 即時新聞／綜合報導
    鮣魚以吸附在鯨魚、鯊魚等大型海洋動物身上來獲得食物和庇護，又被稱為吸盤魚或吸鯊魚。（美聯社）

    鮣魚以吸附在鯨魚、鯊魚等大型海洋動物身上來獲得食物和庇護，又被稱為吸盤魚或吸鯊魚。但是否有人好奇，當鯨魚躍出水面時，這些鮣魚會有什麼反映？科學家近日捕捉到罕見一幕，他們發現鯨魚躍出水面的瞬間，牠們會化身「狂野衝浪客」瞬間從鯨魚身上脫逃，等到鯨魚再次潛入水中，牠們又會立刻精準吸附回來。

    根據《CNN報導》追蹤澳洲海岸附近座頭鯨的科學家，近日拍攝到相關的罕見畫面。他們發現，在座頭鯨躍出水面的瞬間，成群鮣魚立刻從鯨魚身上游開，等到座頭鯨落水，牠們也精準地在座頭鯨落水處等候並重新吸附上來，時機把握準確，猶如奧運選手一般。

    科學家梅內克（Olaf Meynecke）指出：「他們準確地知道在鯨魚躍出水面之前何時鬆開鯨魚的身體，然後在幾秒鐘後回到同一個地方。」

    梅內克指出，一些鯨魚身上有很多這種鮣魚，最多可達50條，一些鯨魚似乎對這些「搭便車」的乘客感到不耐煩，不斷躍起水面嘗試擺脫牠們，落水後還會檢查數量是否減少了。

