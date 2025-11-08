為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    避免燒到李在明？南韓大庄洞開發弊案 檢方高層命令放棄上訴

    2025/11/08 16:33 即時新聞／綜合報導
    南韓總統李在明，過去任職京畿道城南市長期間發生大庄洞開發弊案，近來多名被告一審判決出爐後檢方高層竟命令放棄上訴，被質疑是以政治力量妨礙司法公正。（歐新社）

    南韓現任總統李在明，過去任職京畿道城南市長期間推動盆唐區大庄洞開發案，孰料後續爆出疑似向特定企業輸送利益，他在第20屆總統大選和尹錫悅對決時曾被猛攻此事，近來大庄洞弊案多名被告一審判決出爐，檢方高層竟命令偵辦小組放棄上訴，在消息曝光後首爾中央地方檢察廳檢察長鄭鎮宇已提出辭呈。

    《東亞日報》報導，首爾中央地方法院在10月31日一審時，判處開發商火天大有資產管理公司大股東、城南都市開發公社領導層等被告入獄4年至8年不等，這些被告皆不服上訴，但負責偵辦的檢察官受到壓迫，沒有在11月7日午夜的最後期限上訴。

    據了解，按照南韓訴訟法的規定，在檢方放棄上訴的情況下，被告二審時不會被判處更重的刑期，這代表大庄洞弊案多名嫌犯的刑期會更輕或維持原狀。

    大庄洞案檢察官小組不滿上層命令，今（8日）上午對外發出聲明，指稱上訴資料都已準備完畢，但大檢察廳、首爾中央地方檢察廳領導層7日下午突然要求他們再等等，並在接近午夜時告知偵辦小組「不得上訴」。

    大庄洞案檢察官的聲明震撼南韓各界，甫從今年7月接任首爾中央地方檢察廳檢察長的鄭鎮宇為此辭職下台，結束4個月的短命任期。

    由於大庄洞開發案和李在明有關，檢方高層下令放棄上訴的行為預計將引發政治風暴，在野黨國民力量痛斥這是在包庇李在明；改革新黨更砲轟這是用政治力量來干涉司法公正。

