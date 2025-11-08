川普對波特蘭部署國民兵爭議 聯邦法官下令永久阻止

身穿充氣青蛙裝的抗議人士10月21日在奧勒岡州波特蘭的ICE設施外與波特蘭警察對話。（美聯社）

美國總統川普派國民兵進駐民主黨執政的奧勒岡州最大城波特蘭之舉遭遇法律挫敗，1名美國聯邦法官7日作出裁示，永久阻止川普政府對波特蘭市部署國民兵。

川普今年9月底宣布對波特蘭部署聯邦軍隊，以因應不滿川普政府強力鎮壓移民的示威者在波特蘭市區的「美國移民暨海關執法局」（ICE）設施外發動抗議。川普政府稍後將200名奧勒岡州國民兵納入聯邦政府控制下，並試圖對波特蘭再部署另外200名已由聯邦政府控制的加州國民兵。

川普部署國民兵的法源依據，是論及軍隊的美國法典第10編，該法條允許美國總統在認為「有針對美國政府威權的叛亂或叛亂之虞」，或是總統無法靠正規軍執行美國法律時，得徵召聯邦軍與任何州的國民兵。對此，波特蘭市府、奧勒岡州政府與加州州政府官員，提出法律訴訟。

美國聯邦地方法院法官伊莫古特（Karin Immergut）7日駁回川普政府的主張。伊莫古特在106頁的裁決書中寫道，法庭的結論是，川普下令將國民兵聯邦化與部署於奧勒岡州時，當地既無「叛亂或叛亂之虞」，川普本人也並未無法以正規軍執行美國法律。

在過去3天審理中聽取多名聯邦、州級與地方執法官員的證詞，以及檢閱過數以百計的描述波特蘭ICE設施外的抗議活動的陳列品後，伊莫古特在裁決書中寫道，證據顯示，部署國民兵遭到奧勒岡州州長反對，以及並非出於負責保護波特蘭ICE設施的聯邦官員的要求，逾越總統權限。

此外，伊莫古特還寫道，「總統違法將國民兵聯邦化，違反美國憲法第10修正案，該修正案將憲法中未明文授予聯邦政府的權力，『保留給各州』。」

不過，伊莫古特允許國民兵在至少14天期間仍於聯邦政府控制下。

