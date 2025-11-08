為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    自家後院竟藏大秘寶！法國男挖泳池發現黃金 爽賺2500萬

    2025/11/08 18:10 即時新聞／綜合報導
    法國男子在自家後院建造游泳池，意外挖出總價值約70萬歐元（約新台幣2500萬元）的金條與金幣，示意圖。（彭博）

    法國男子在自家後院建造游泳池，意外挖出總價值約70萬歐元（約新台幣2500萬元）的金條與金幣，示意圖。（彭博）

    法國里昂一名男子在自家後院建造游泳池時，意外挖出5塊金條與多枚金幣，總價值約70萬歐元（約新台幣2500萬元）。男子依法通報地方政府及文化單位，最終確認這批黃金可由屋主保留，讓他驚喜不已。

    綜合外媒報導，這名住在索恩河畔訥維勒（Neuville-sur-Saône）的男子，一年前購屋後，近日準備在後院建造游泳池時，意外發現土裡竟埋藏著5塊金條與一大把金幣，均裝在塑膠袋中，數量多且保存完整。經初步估算，總價值約70萬歐元（約新台幣2500萬元）。

    男子依規定向鎮公所報告此事，文化單位與警方介入調查，確認這批黃金並非古物或文物，也不是竊盜或搶案所得。每塊金條皆有可追蹤序號，證明其合法來源。最終，屋主被允許保留所有黃金，這名男子笑稱「這棟房子是我人生中最值得的投資之一」。

    至於黃金為何埋藏於此，仍無確切答案。推測可能是前屋主在生前所藏，但具體原因與時間不得而知。

