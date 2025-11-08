美揭伊朗密謀襲擊以色列駐墨大使 伊朗嚴正否認並斥抹黑

據美國官員透露，伊朗革命衛隊已滲透至全球，密謀對以色列、異議份子、反對者發動刺殺。（歐新社檔案照）

美國官員7日透露，伊朗革命衛隊（IRGC）自去年底密謀刺殺以色列駐墨西哥大使艾娜特．克蘭茲．奈格（Einat Kranz Neiger）所幸在今年初被墨西哥情報部門遏制，目前已無威脅。對此，伊朗駐墨西哥大使館嚴正否認相關指控。

根據《路透》報導，一名不願具名的美國官員指出，這起刺殺計畫是伊朗革命衛隊長期在全球發動恐怖行動的延伸。「伊朗的攻擊目標不僅包括外交官，還涉及記者、異議人士及任何反對者，所有存在伊朗勢力的國家都應當保持警惕。」



以色列外交部對墨西哥執法與情報部門的迅速行動表達感謝，並表示「墨西哥成功瓦解了一個由伊朗主導、企圖襲擊以色列大使的恐怖網絡。」

不過，伊朗駐墨西哥大使館透過官方媒體《梅赫通訊社》（Mehr）嚴正否認相關指控，強調此說法「完全虛假」，並聲稱「伊朗一向尊重墨西哥法律，絕不會背叛墨西哥人民的信任」，指美方指控是「出於政治動機的抹黑」。

美國與其盟友長期指控伊朗及其代理人企圖在全球對異議人士與敵對勢力發動暴力攻擊。英國與瑞典情報機構去年均警告，德黑蘭正利用犯罪組織在歐洲策劃恐怖行動，英方更稱自2022年以來已挫敗20起與伊朗有關的陰謀。

英國軍情五處（MI5）處長麥卡倫（Ken McCallum）上月指出，伊朗正「急於讓全球批評者噤聲」，舉例包括澳洲揭露德黑蘭涉入反猶陰謀，荷蘭亦成功攔阻一起暗殺行動。

