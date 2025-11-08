一掌KO大師兄！哈薩克選手到中國創「赤陽掌」 通背拳全門噤聲

中國祁家通背拳第9代傳人趙鴻剛被阿曼塔耶夫一掌打暈。（取自YouTube）

中國祁家通背拳第9代傳人、大師兄趙鴻剛，日前代表中國出戰耳光對打賽「Power Slap」，挑戰哈薩克選手阿曼塔耶夫（Muhammad Amantaev），結果被阿曼塔耶夫一掌打暈，畫面在全球網路瘋傳，有大量中國網友不滿，認為阿曼塔耶夫作弊、違規。令人想不到的是，阿曼塔耶夫竟直接在中國開設社群帳號，並自創門派「赤陽掌」喊話接受任何人挑戰，引發討論，但目前「通背拳」全門派對此全無回應。

「Power Slap」結束後，趙鴻剛團隊人員在直播中不滿地表示，阿曼塔耶夫在出第一巴掌時手抬太高，擊打到趙鴻剛眉骨就已犯規一次、在趙鴻剛甩巴掌時閃躲又犯規一次、在出第三巴掌時以手刀劈打趙鴻剛頸部大動脈，才會導致趙當場昏迷，這是第三次犯規，必須要判他落敗才對，中國不少網友也直呼阿曼塔耶夫是作弊。不過其實當時阿曼塔耶夫就被判犯規，被處罰讓趙鴻剛多打了兩次。

沒想到，阿曼塔耶夫近日在中國Bilibili（B站）以及微博、抖音開設帳號，自封「赤陽掌第一代開山祖師」。網友發現，他還刻意在社群帳號中只關注了「鴿武緣」一人，讓網友直呼「根本就是擺明要弄他」。但「鴿武緣」對此竟沒有任何回應，也讓不少網友不滿「不替徒弟找回場子嗎？」、「不報仇？」不過，中國其他門派倒是有不少好手出面表示想挑戰阿曼塔耶夫。

針對大量網友護航傳統武術，還有不少中國知名人物如中國綜合格鬥職業運動員尹帥、巴西柔術高手唐雲星等，對他發起挑戰。阿曼塔耶夫也發影片表示，想挑戰他的都能發私訊給他，他也預告自己不久之後就會前往中國。

加拿大約克大學副教授沈榮欽今日也在臉書發文談及此事，他表示，其實從一開始，通背拳就是個噱頭，鴿武緣等人更是草包，從一開始訓練方式就錯誤，連比賽規則都不了解，中國傳統武術至今仍是閉門造車的義和團。

沈榮欽說，阿曼塔耶夫到中國社群媒體開設帳號，這讓鴿武緣等人大驚失色，不僅本人不敢應戰，通背拳上下更集體噤聲，完全不敢回應阿曼塔耶夫的挑戰。反而是其他中國網紅對阿曼塔耶夫發起挑戰，希望趁此炒作流量，就在事情往民族衝突演變時，阿曼塔耶夫做了一件讓事情變得難以理解的事。

對於昨天阿曼塔耶夫突然宣布成立新功夫門派——赤陽掌，成為創派掌門，即將到中國接受挑戰，巧妙地將國族衝突轉化為門派之爭。沈榮欽也表示：「這種利用中國傳統迷信來中國網路賺錢的方式，實在深得中華文化精髓，卻讓事情變得外人難以理解。」

哈薩克選手阿曼塔耶夫到中國開設社群帳號，並宣布成立新功夫門派——赤陽掌。（取自B站）

