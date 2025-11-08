DNA雙螺旋結構共同發現者沃森逝世 享耆壽97歲

沃森。（路透）

DNA雙股螺旋結構的共同發現者之一、美國生物學家沃森（James D. Watson）於本週辭世，享壽97歲。紐約長島冷泉港實驗室（Cold Spring Harbor Laboratory）證實沃森的死訊，外媒《紐約時報》報導指出，他是在長島一家安寧療養院辭世。

據《路透》報導，沃森在1968年出版的回憶錄《雙螺旋》中，以生動而毫不留情的筆觸，講述了他和英國物理學家克里克（Francis Crick）如何首次確定DNA的三維結構，2人因這項劃時代的成就共同獲頒1962年諾貝爾生理醫學獎，並最終催生了基因工程、基因療法以及其他基於DNA的醫學和技術。

沃森1928年出生於芝加哥，1947年獲芝加哥大學動物學學位，後於印第安納大學取得遺傳學博士學位。1951年他加入劍橋大學卡文迪許實驗室，在此結識克里克並開啟DNA結構化學研究之旅。此後他在哈佛大學任教，提攜許多後輩學者，1970年代轉任冷泉港實驗室主任，成功將該機構打造成世界級研究重鎮。1990年，他出任美國「人類基因體計畫」（Human Genome Project）首任負責人，但因反對基因序列申請專利，與主管機關立場相左而辭職。

沃森於2003年接受雜誌專訪時坦言，「最自豪的成就不是發現雙螺旋結構，而是寫書」，他與妻子育有2子。沃森私下曾鼓勵多位女性科學家，曾受他提攜的麻省理工學院生物學家霍普金斯（Nancy Hopkins）說，「沒有他的支持，我絕不可能在科學界立足。」

儘管學術成就卓越，沃森晚年因言論引發風波。2007年他接受英國媒體訪問時宣稱，測驗結果顯示「非洲人智力......並非真正與我們相同」，此番言論引起國際譁然，被迫從冷泉港實驗室辭退，儘管他後來道歉，卻在2019年紀錄片中重提類似言論，稱不同種族在智商測試中的表現差異，多數科學家歸因於環境因素，即「基因使然」。

