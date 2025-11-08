為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    日本熊襲事件創新高 專家揭生存5大關鍵

    2025/11/08 16:01 編譯孫宇青／綜合報導
    專家指出，90％的熊襲受害者都會遭受臉部傷害。圖為68歲的糖果店老闆湊谷圭二（Keiji Minatoya，音譯）在自家後院車庫前遭熊襲臉部後留下的傷疤。（路透）

    《法新社》8日報導，日本今年熊襲事件頻傳，已有破紀錄的13人死於熊襲。秋田大學醫院急診和重症醫學教授中江肇（Hajime Nakae，音譯）針對如何在遭遇熊襲下生存提出5大建議。

    首先，從頭到尾面向熊。

    在森林裡，人們被建議發出聲響，在背包綁上鈴鐺，並且不要單獨徒步旅行，尤其是在黃昏和黎明時分。如果真的看到熊，要一邊面向熊，一邊慢慢後退，「當人們背對著熊時，熊往往會發動攻擊，可能是因為它認為人們仍準備反擊。一旦熊感覺到對手比自己更強大，牠們通常就會離開。」

    第二，蹲伏

    然而，後退可能並不奏效，熊可能會追趕，甚至在某些情況下發動攻擊，尤其是有幼熊的時候。因此，最好的方法是面朝下蹲伏，雙腿彎曲到軀幹下方，雙手抱頸，這樣可以保護頸部的血管，同時也能保護前方的氣管，「當你這樣蹲伏時，熊通常會試圖從側面將你撞倒。牠們會把你翻過來攻擊你的臉部，所以為了防止被翻過來，最好稍微分開雙膝。」

    第三，注意保護臉部

    保護好你的臉很重要，因為熊通常會攻擊臉部，「牠們似乎知道，如果傷到眼睛，受害者就無法反抗。這就是為什麼大約90％的熊襲受害者都會遭受面部受傷」。受害者臉部的深度傷口可能會感染，造成長期疼痛，有些人甚至會失明。熊的顎部能夠咬碎骨頭，爪子輕輕一揮就能造成嚴重傷害，甚至致命。

    第四，保持原地不動

    保持蹲伏姿勢直到熊離開至關重要，「曾有人看到一頭熊從大約10公尺外衝過來，迅速蹲下，但過早抬起頭，熊就在他面前，導致他臉部受傷。」

    第五，不要驚慌

    傳統「又鬼」（Matagi）獵人松橋翔（Kakeru Matsuhashi，音譯）也提供建議，他說最重要的是不要驚慌，住在山區的熊通常都很聰明，所以如果你冷靜地一點一點後退，熊很可能會跟著退縮。最危險的是那些闖入村莊或城鎮的熊，這些熊往往迷失方向，不知道自己身在何處，也不知道發生了什麼。如果你遇到這樣的熊，千萬不要靠近。相反，應該立即聯繫警方或當地狩獵協會，迅速通報至關重要。

