日本熊害已致13死逾百傷 專家：宛如住在熊的野生動物園裡

日本各地熊害愈發嚴重，居民隨時保持警戒。（法新社）

日本多地野生熊出沒襲擊人類事件日益頻繁！《法新社》8日報導，自今年4月以來，日本全國已有13人死於熊襲擊，創下紀錄，這些熊闖入民宅、在學校附近遊蕩、甚至在超市裡橫衝直撞，致使部分熊害嚴重地區恐懼氣氛瀰漫開來。

在近期熊攻擊事件頻傳的秋田縣，28歲的傳統「又鬼」（Matagi）獵人松橋翔（Kakeru Matsuhashi，音譯）手持刀具穿過森林時說道：「我們幾乎每天都能聽到有人被熊襲擊或受傷的消息，這感覺就像是發生在自己身上的事，真是太可怕了。」

今年，熊襲擊致死人數是2023到2024財政年度歷史最高紀錄的2倍，而這個財年還有5個月才結束。受傷人數也即將創下紀錄，截至9月的6個月內已超過100人。某些地區的統計數據並不完整，但近年來，日本的熊襲致命事件數量在全球數一數二。在日本北部部分地區，瀰漫著恐懼氣氛，一些當地居民在包包上綁上鈴鐺，希望鈴聲能嚇走熊，隨處可見的警示牌也提醒人們保持警覺。

同樣來自秋田縣的68歲湊谷圭二（Keiji Minatoya，音譯）對此深有體會，2023年，一頭熊從他家的車庫裡跳出來，將他撲倒在地，並咬傷他的臉，「我當時想：『我就要死了』」，幸好他最終設法逃脫，躲進家中。

科學家表示，熊群數量的快速增長，加上今年橡實歉收，導致一些山區「熊群擁擠」，飢餓的熊數量激增，是造成熊襲擊事件激增的原因。日本政府已部署自衛隊為誘捕和獵熊提供後勤支持，鎮暴警察也被允許使用步槍射殺這些體重可達半噸、速度遠超人類的動物。

根據日本政府最近報告，日本棕熊的數量在30年內翻了1倍，目前約為1.2萬隻；而本州亞洲黑熊的數量也攀升至4.2萬隻。日本林業和森林產品研究所的研究員大西直樹（Naoki Ohnishi，音譯）表示，一些山區已經變得「擁擠」，「簡言之，熊的數量已超過山脈的承載能力」。

秋田大學醫院急診重症醫學教授中江肇（Hajime Nakae，音譯）表示，熊頻繁出沒讓他感覺自己「住在一個熊的野生動物園裡」。這位從事熊傷治療30年的醫生解釋說，隨著熊對人類的恐懼感降低，熊襲造成的傷口也在改變。

多年前，受驚的熊可能會在逃跑前攻擊人類的臉部，但現在「它們會從大約10公尺外衝向你，然後撲向你」。他說，如果不採取有效的干預措施，他預計熊傷事件將會增加，並蔓延到日本其他地區，「我們正在目睹一場災難」。

