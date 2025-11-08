為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    頭獎摃龜！美「超級百萬」彩券獎金總額朝10億美元前進

    2025/11/08 17:45 即時新聞／綜合報導
    芝加哥一家便利商店裡「超級百萬」彩券的投注單。（美聯社）

    芝加哥一家便利商店裡「超級百萬」彩券的投注單。（美聯社）

    美國「超級百萬」彩券（Mega Millions）的獎金正朝10億美元不斷攀升！由於週五晚間（美國東部時間）開獎的六個號碼全部無人中獎，預計下一期頭獎獎金將累積至9億美元（約等於278.84億新台幣），將再度刷新紀錄。

    根據《ABC News》報導，超級百萬彩票（Mega Millions）官方表示，週五晚間11點（美國東部時間）開獎累積獎金是自2002年遊戲開玩以來第八高，也是自2023年8月8日佛羅里達州（State of Florida）開出16.02億美元的獎金紀錄以來第三高紀錄。

    超級百萬（Mega Millions）彩券是唯一一款開出七次獎金超過10億美元巨額獎金的遊戲，而且得主每次都是來自不同的州。南卡羅來納州（South Carolina）是第一個在2018年開出10億美元巨額獎金的州，隨後是2021年的密西根州、2022年的伊利諾州、2023年的緬因州和佛羅里達州，以及2024年的新澤西州和加州。2023年8月8日佛羅里達州開出的獎金高達16.02億美元，是該遊戲目前的最高獎金紀錄。

    超級百萬彩券（Mega Millions）於美國45州、華盛頓特區及美屬維京群島販售，每注售價5美元，包含一個隨機分配的倍數，可將基本獎金乘以2倍、3倍、4 倍、5倍或10倍。而每張彩券銷售收入的一半將留在售票州，用於支持指定的公益事業和支付零售商佣金。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播