頭獎摃龜！美「超級百萬」彩券獎金總額朝10億美元前進

芝加哥一家便利商店裡「超級百萬」彩券的投注單。（美聯社）

美國「超級百萬」彩券（Mega Millions）的獎金正朝10億美元不斷攀升！由於週五晚間（美國東部時間）開獎的六個號碼全部無人中獎，預計下一期頭獎獎金將累積至9億美元（約等於278.84億新台幣），將再度刷新紀錄。

根據《ABC News》報導，超級百萬彩票（Mega Millions）官方表示，週五晚間11點（美國東部時間）開獎累積獎金是自2002年遊戲開玩以來第八高，也是自2023年8月8日佛羅里達州（State of Florida）開出16.02億美元的獎金紀錄以來第三高紀錄。

超級百萬（Mega Millions）彩券是唯一一款開出七次獎金超過10億美元巨額獎金的遊戲，而且得主每次都是來自不同的州。南卡羅來納州（South Carolina）是第一個在2018年開出10億美元巨額獎金的州，隨後是2021年的密西根州、2022年的伊利諾州、2023年的緬因州和佛羅里達州，以及2024年的新澤西州和加州。2023年8月8日佛羅里達州開出的獎金高達16.02億美元，是該遊戲目前的最高獎金紀錄。

超級百萬彩券（Mega Millions）於美國45州、華盛頓特區及美屬維京群島販售，每注售價5美元，包含一個隨機分配的倍數，可將基本獎金乘以2倍、3倍、4 倍、5倍或10倍。而每張彩券銷售收入的一半將留在售票州，用於支持指定的公益事業和支付零售商佣金。

