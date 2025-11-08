為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    香港一小學開放使用簡體字 梁振英痛批：回歸前已討論好要保留繁體

    2025/11/08 14:24 即時新聞／綜合報導
    香港新界沙田官立小學近來開放學生使用簡體字，前特首梁振英發文痛批。（法新社）

    香港新界沙田官立小學近來開放學生使用簡體字，前特首梁振英發文痛批。（法新社）

    香港新界沙田官立小學近日開放學生在校內測驗、考試時使用簡體字，引起不少討論，香港前特首、中國全國政協現任副主席梁振英發文痛批此事，直指繁體字、粵語和高水準的英語能力都是香港特色，是有必要保留的，「這些在香港回歸前都深入討論過」。

    梁振英在個人臉書帳號指稱，擁有中國背景或習慣使用簡體字的學生來香港上學，確實會有不習慣使用繁體字的情況，這方面他能夠理解，但問題是既然來了香港，而香港又是使用繁體字的特區，「為什麼不努力學繁體字？日後在香港工作，可以不用繁體字嗎？」

    梁振英引用《論語》的「學而知之」，指出上學就是為了「學」，去英美留學一樣要努力學好英文，因此沙田官立小學開放使用簡體字一事，讓他不禁質疑「學繁體字比學英文難嗎？不學繁體字，可以不學粵語嗎？」

    梁振英認為，學生學習繁體字的進度和成績是一回事；而學校放棄要求、放棄教的責任是另外一碼事，同時引用了《三字經》的「教不嚴，師之惰」，來批評香港教育的問題。

    梁振英的臉書文章引來不少香港網友留言支持，有人直指梁振英說得很好，畢竟香港實施的是「一國兩制」，並呼籲使用簡體字的中國人「入鄉隨俗是尊重和優雅」；還有網友笑稱在梁振英臉書底下難得看到一片支持聲浪，很多香港人恐怕是人生首次力挺梁振英。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播