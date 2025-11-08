香港一小學開放使用簡體字 梁振英痛批：回歸前已討論好要保留繁體

香港新界沙田官立小學近來開放學生使用簡體字，前特首梁振英發文痛批。（法新社）

香港新界沙田官立小學近日開放學生在校內測驗、考試時使用簡體字，引起不少討論，香港前特首、中國全國政協現任副主席梁振英發文痛批此事，直指繁體字、粵語和高水準的英語能力都是香港特色，是有必要保留的，「這些在香港回歸前都深入討論過」。

梁振英在個人臉書帳號指稱，擁有中國背景或習慣使用簡體字的學生來香港上學，確實會有不習慣使用繁體字的情況，這方面他能夠理解，但問題是既然來了香港，而香港又是使用繁體字的特區，「為什麼不努力學繁體字？日後在香港工作，可以不用繁體字嗎？」

梁振英引用《論語》的「學而知之」，指出上學就是為了「學」，去英美留學一樣要努力學好英文，因此沙田官立小學開放使用簡體字一事，讓他不禁質疑「學繁體字比學英文難嗎？不學繁體字，可以不學粵語嗎？」

梁振英認為，學生學習繁體字的進度和成績是一回事；而學校放棄要求、放棄教的責任是另外一碼事，同時引用了《三字經》的「教不嚴，師之惰」，來批評香港教育的問題。

梁振英的臉書文章引來不少香港網友留言支持，有人直指梁振英說得很好，畢竟香港實施的是「一國兩制」，並呼籲使用簡體字的中國人「入鄉隨俗是尊重和優雅」；還有網友笑稱在梁振英臉書底下難得看到一片支持聲浪，很多香港人恐怕是人生首次力挺梁振英。

