為了川普豪宅改航線 棕櫚灘居民怒轟「天天被飛機吵醒」

美國佛羅里達州棕櫚灘郡怒轟聯邦航空管理局，為了避開美國總統川普的海湖莊園，將那邊劃成新的禁飛區，因此把空中航道改成飛越他們的社區，破壞了他們的健康、家園及安寧的生活。

《紐約時報》報導，美國聯邦航空管理局對海湖莊園實施了全年飛行限制，禁止方圓1英里內、高度不超過2000 英尺的飛機飛行，即使川普不在莊園內也不例外。出於安全考量，特勤局要求制定這些規則，將至少持續到明年10月20日，迫使飛機改道飛越棕櫚灘郡的其他地區。

棕櫚灘國際機場北部和東北部的居民，現在面臨更繁忙的空中交通、更多的噴射機噪音和可能的航班延誤。郡政府官員表示，他們對這項決定感到措手不及，並警告這可能暴增噪音投訴。

居民在6日的公開聽證會上反映，這幾個月來，一直忍受低空飛行飛機，在特勤局管制的時間，被迫繞道川普住所，而產生的持續不斷的噪音和廢氣，抱怨「可能真的會因此喪命」、「空氣中充滿航空燃油的味道」、「飛機經過我家上空，4歲小女兒輾轉反側的樣子令人心碎」、「噪音會導致高血壓、心臟病、睡眠障礙等」。

許多屋主則是聲稱，當初購買這邊的房地產看上的就是「偏離航線」，結果現在一改，不只寧靜的夜晚被渦輪機打擾，院子和游泳池無法使用，房價也在持續下跌，聯邦當局在沒有通知或研究的情況下強行實施，根本沒有考慮到當地居民的生活。

