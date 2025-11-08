患糖尿病、肥胖恐拒入境？川普政府新規 慢性病納美簽審查

川普政府推新政策，患健康問題者，恐影響申請居留簽證。示意圖。（資料照）

美國川普政府於當地時間週四發布一項指令，表示國務院已向全球各駐外使領館提出新指引，要求簽證官在審查永久居留簽證時，把糖尿病、肥胖與其他慢性疾病納入考量，並可依此拒絕申請人入境。

根據《KFF健康新聞》報導，這份由指示簽證官的電報提及，若申請人因健康或年齡因素，可能成為美國的「公共負擔」（public charge），也就是未來恐依賴政府醫療或社會資源，簽證官可判定其不具備入境資格。

長期以來，美國移民體檢主要檢查肺結核等傳染病，以及疫苗接種紀錄，然而，專家指出新規定將審查範圍大幅擴大，首次將慢性病與肥胖列為重大考量項目，並賦予簽證官更高裁量權。

國務院在文件中列出多項疾病，包括心血管相關疾病、呼吸系統疾病、癌症、糖尿病、新陳代謝疾病、神經與心理疾病等，並強調這些疾病的治療可能「耗費數十萬美元」，而肥胖可能引發氣喘、高血壓與睡眠呼吸中止等問題，需要昂貴且長期的照護。

指引要求簽證官評估申請人是否具備足夠財務能力支付終身醫療費用，不可倚賴政府補助，甚至延伸至審查家屬健康，判斷申請人是否因此無法維持工作。

移民法律界對此反應強烈。天主教法律移民網絡（CLINIC）律師查爾斯．惠勒（Charles Wheeler）批評，新規違背國務院《外交事務手冊》，該手冊明文禁止簽證官依「假設性風險」拒簽，他質疑：「簽證官並無醫學背景，不應以個人主觀或偏見推測健康風險。」

喬治城大學移民律師索菲亞．吉諾維斯（Sophia Genovese）也警告，新規將慢性病與就業能力緊密連結，恐使體檢及面談變得更具不確定性，他表示「若由糖尿病或心臟病史推估未來醫療成本，將大幅擴大審查範圍，並可能影響數以千計的移民申請。」

目前移民體檢已涵蓋肺結核相關檢查、精神健康與藥酒使用史申報，以及麻疹、小兒麻痺、B肝等疫苗接種。專家擔憂，新規若立即實施，將使簽證審查更繁瑣，也可能進一步限縮申請赴美居留簽證的外國人。

