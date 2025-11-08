慘！美國到府清潔工誤入民宅 遭屋主開槍打死

美國印第安納州到府清潔工走錯民宅，被屋主誤以為是劫匪開槍射殺。懷茨敦警車示意圖。（圖擷自Whitestown Metropolitan Police Department臉書）

悲劇！美國印第安納州從事到府清潔的夫婦毛里西奧與瑪麗亞夫婦（Mauricio & Maria Velasquez），5日早上7時許來到錯誤的地址，被屋主誤以為是想要入室搶劫，隨即開槍將瑪麗亞射殺，警方正在釐清全案確切情況。

據《ABC》報導，32歲的瑪麗亞，當天和丈夫一起來到印第安納波利斯西北方20英里懷茨敦（Whitestown）的住宅區，屋主見有人想要「入侵」連忙開槍，並報案指稱可能有搶劫犯。

警察獲報趕赴現場時，看到瑪麗亞倒臥在住宅前廊上，法醫後續驗屍確認瑪麗亞死於頭部槍傷。失去愛妻的毛里西奧悲痛表示，妻子被槍擊後倒在他的懷裡血流不止，他希望法律能伸張正義。

懷茨敦警方仍在調查案發過程的詳細情況，布恩郡（Boone County）檢方將依照調查結果決定是否要起訴屋主。由於辦案人員不願披露屋主姓名，讓外界一度傳出住戶是警察，使得警方想要官官相護，但當局對此強調屋主和警方沒有任何關係。

