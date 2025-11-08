為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    夜店領證、結婚送雞蛋......中國瘋「催婚」花招百出 學者：難翻轉年輕人婚姻觀

    2025/11/08 11:56 即時新聞／綜合報導
    中國結婚與生育率持續低迷，2024年結婚對數比去年大減158萬對，跌幅超過2成。（歐新社）

    中國結婚與生育率持續低迷，2024年結婚對數比去年大減158萬對，跌幅超過兩成。面對急速下滑的婚姻率，中國官方祭出一系列「催婚」政策，望降低門檻，刺激新人登記。

    綜合媒體報導，「結婚登記全國通辦」最受大眾關注，過去新人必須攜帶戶口名簿返回戶籍地辦理，現在只需要簡單證件與聲明，就能在全國任何地方完成登記。現在，不再需要戶口名簿，也不必經過家長同意，兩人自行決定就好。

    各地方政府也卯足全力推出創意「催婚」方案。上海推出夜間登記，領完證直接在夜店辦婚禮；北京、成都等城市則與熱門景點合作，推結婚與觀光結合的行程，例如成都把登記點設在海拔3000公尺的西嶺雪山，讓領證變成旅遊。

    更普及的招數則是發放結婚消費券，但金額多在人民幣800至1000元之間（約等於台幣4351元），然而，民眾普遍反映「吸引力有限」。有些農村甚至動員長輩補登記，村裡喇叭天天廣播「領結婚證送雞蛋」，連牽手一輩子的老夫妻也被鼓勵「補辦儀式」。

    這些努力是否有效引發外界質疑，政策能降低程序成本，卻無法翻轉年輕人的婚姻觀。密西根大學社會系教授周雲表示，「同時我們知道，中國年輕人對於步入婚姻有深刻複雜的感受，很多時候是夾雜著矛盾與焦慮，所以移除地理限制的政策，不太可能讓結婚率長期回彈、改變或上揚。」

    當前中國年輕人在婚姻議題上普遍存在焦慮、矛盾，加上高失業率、生活壓力與傳統家庭期待，結婚再方便，也難以讓沒有意願的人說出「我願意」，儘管催婚花樣百出，長期能否扭轉低結婚潮，仍有待觀察。

