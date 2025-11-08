哈利王子看世界大賽戴道奇球帽 被罵翻後向加拿大自嘲道歉

哈利王子在觀看MLB藍鳥與道奇世界大賽G4時，和妻子梅根雙雙戴著道奇球帽坐在觀眾席上，旋即被加拿大網友罵翻。（美聯社）

哈利王子日前在觀看MLB藍鳥與道奇世界大賽G4時，和妻子梅根雙雙戴著道奇球帽坐在觀眾席上，旋即被加拿大網友罵翻，因為加國是大英國協成員國，而多倫多藍鳥是MLB裡唯一的加拿大球隊，因此民眾痛罵他完全不尊重加國和藍鳥隊，對此哈利王子以自嘲表達歉意。

據《BBC》報導，哈利王子在事後接受加拿大電視台採訪時，特地戴上藍鳥球帽，坦言他要為道奇球帽一事向加國致歉，並透露他是在接受道奇老闆邀請後前去觀看比賽，因此認為戴該隊的帽子是禮貌之舉。

請繼續往下閱讀...

哈利王子自嘲地表示，「當你頭頂掉了很多頭髮，又坐在泛光燈下面，你會戴上任何能戴的帽子」；哈利王子接著強調他之後都會戴藍鳥球帽、為藍鳥加油。

不過，由於哈利王子夫婦目前常住美國加州，因此他本月6日和加拿大現存最長壽的退伍軍人會面、獲贈1頂藍鳥帽子時，坦言自己支持藍鳥後可能會讓他在加州的處境變得艱難。

另外，哈利王子夫婦在G4佔據球場前排黃金位置，也引起道奇球迷的不滿，砲轟這2人為什麼可以坐在魔術強森、道奇傳奇投手柯法斯（Sandy Koufax）的前面。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法