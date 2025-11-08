又1間服軟！美康乃爾大學向川普政府支付18.5億和解

美國康乃爾大學針對被指控侵犯公民權利一事，將向川普政府支付6000萬美元和解。（美聯社）

美國康乃爾大學校長科特利科夫（Michael Kotlikoff）7日宣布，對於校方被指控侵犯公民權利一事，將向川普政府支付6000萬美元（約新台幣18.6億）和解，先前已有維吉尼亞大學、哥倫比亞大學、布朗大學等名校服軟。

據《美聯社》報導，康乃爾大學將直接向美政府支付3000萬美元（約新台幣9.3億元），另外3000萬美元則是用在支持美國農民的研究上．藉此解凍因為涉嫌侵害公民權利而被凍結的2.5億美元（約新台幣77.4億元）經費。

按照和解協議，康乃爾大學必須遵守美政府針對反猶太主義、種族歧視、跨性別議題上的解釋，並依照司法部要求放棄多元化、公平和包容性計畫（DEI），同時撤除對跨性別者友善的做法。

科特利科夫表示，這項協議恢復學校和美國聯邦政府的合作關係，並且維持大學對學術自由、獨立運作原則的承諾。不過，美國大學教授協會康乃爾分會指出，協議對學術自由構成了威脅，而且已超出法律上的要求。

