日本東京爆電車鐵軌起火 濃煙竄天部分區間列車停駛

日本東京爆電車鐵軌起火 濃煙竄天部分區間列車停駛2025/11/08 08:49 即時新聞／綜合報導
日本東京今早驚傳，有電車沿線的鐵軌發生火災，現場畫面可見大片火光，受此影響部分區間的列車已先暫停服務，具體案情仍有待釐清。（圖擷自X）
日本東京今早驚傳，有電車沿線的鐵軌發生火災，現場畫面可見大片火光，受此影響部分區間的列車已先暫停服務，具體案情仍有待釐清。
綜合媒體報導，今上午約7點35分在日本東京傳出電車鐵軌發生火災，據指事發地點位於井之頭公園站和吉祥寺站之間，受此影響富士見丘站和吉祥寺站之間的列車目前均暫停服務，該路段的列車也出現延誤。
目前在社群上可看到起火畫面，也有民眾透露現場傳來爆炸聲響，京王電鐵也發布消息證實此事，並指已安排替代交通工具，至於何時能恢復正常則尚未確定。
【火事情報】『線路脇が燃えてる』#京王井の頭線 吉祥寺〜井の頭公園駅付近沿線火災で運転見合わせ遅延11月8日 #京王線 #吉祥寺 #井の頭公園 #三鷹 #火災 : ニュース速報あれこれ総合 https://t.co/Ia6m9Bf6b4 #NHK #三鷹市 火事消防車サイレン場所出動運転再開遅延時間土曜日朝から pic.twitter.com/8eeQOK2hmT— 災害火災画像速報ニュース2 （@Gt8VUlzRG7buafO） November 7, 2025
