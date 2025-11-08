為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    日本東京爆電車鐵軌起火 濃煙竄天部分區間列車停駛

    2025/11/08 08:49 即時新聞／綜合報導
    日本東京今早驚傳，有電車沿線的鐵軌發生火災，現場畫面可見大片火光，受此影響部分區間的列車已先暫停服務，具體案情仍有待釐清。（圖擷自X）

    日本東京今早驚傳，有電車沿線的鐵軌發生火災，現場畫面可見大片火光，受此影響部分區間的列車已先暫停服務，具體案情仍有待釐清。（圖擷自X）

    日本東京今早驚傳，有電車沿線的鐵軌發生火災，現場畫面可見大片火光，受此影響部分區間的列車已先暫停服務，具體案情仍有待釐清。

    綜合媒體報導，今上午約7點35分在日本東京傳出電車鐵軌發生火災，據指事發地點位於井之頭公園站和吉祥寺站之間，受此影響富士見丘站和吉祥寺站之間的列車目前均暫停服務，該路段的列車也出現延誤。

    目前在社群上可看到起火畫面，也有民眾透露現場傳來爆炸聲響，京王電鐵也發布消息證實此事，並指已安排替代交通工具，至於何時能恢復正常則尚未確定。

