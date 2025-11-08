川普會見奧班 暗示可能豁免制裁匈牙利向俄買石油

美國總統川普（左）在白宮接待來訪的匈牙利總理奧班（右）。（歐新社）

美國總統川普7日在白宮接待匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）時，暗示他可能會豁免匈牙利從俄羅斯進口石油的制裁，同時稱讚奧班在移民議題上的強硬政策。

彭博報導，據稱奧班將向川普承諾購買美國液化天然氣與核燃料，以換取豁免對匈牙利的次級制裁。

這次會晤被視為白宮對俄羅斯石油巨擘「俄羅斯石油公司」（Rosneft）與「路克石油公司」（Lukoil），實施新一輪制裁的考驗。這2家公司仍持續向匈牙利與斯洛伐克出口能源產品。匈牙利表示，由於缺乏其他可行來源，希望能豁免於制裁。

當被問到是否可能讓匈牙利免於次級制裁時，川普說：「我們正在研究，因為對他來說，從其他地方取得石油和天然氣確實很困難。匈牙利沒有出海口，也沒有港口，所以他們的確面臨困難的問題。」

川普還說，歐洲其他國家「沒有這些問題，卻還是大量採購俄羅斯的石油和天然氣。眾所周知，這讓我覺得很煩。」

此外，川普還呼籲歐洲領袖對這位多次因移民、民主與法治問題，與歐盟其他國家領袖爆發衝突的匈牙利總理「給予更多尊重」。

川普在白宮與奧班並肩而坐時表示，「我認為他們應該非常尊重匈牙利，並非常尊重這位領袖，因為他在移民問題上是對的。」

奧班則表示，他希望重啟川普與俄羅斯總統普廷的峰會計畫，以促成烏克蘭戰爭結束。然而，歐盟內部的批評者認為，奧班與普廷關係過於密切，是莫斯科安插在歐盟的「特洛伊木馬」。

在被問到是否還有可能在布達佩斯與普廷會面時，川普回答，「總是有機會，而且很有可能」。川普也對結束烏克蘭戰爭保持樂觀，「相信我們會在不久的將來讓它（俄烏戰爭）結束。」

