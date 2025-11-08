為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普會見奧班 暗示可能豁免制裁匈牙利向俄買石油

    2025/11/08 06:19 國際新聞中心／綜合報導
    美國總統川普（左）在白宮接待來訪的匈牙利總理奧班（右）。（歐新社）

    美國總統川普（左）在白宮接待來訪的匈牙利總理奧班（右）。（歐新社）

    美國總統川普7日在白宮接待匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）時，暗示他可能會豁免匈牙利從俄羅斯進口石油的制裁，同時稱讚奧班在移民議題上的強硬政策。

    彭博報導，據稱奧班將向川普承諾購買美國液化天然氣與核燃料，以換取豁免對匈牙利的次級制裁。

    這次會晤被視為白宮對俄羅斯石油巨擘「俄羅斯石油公司」（Rosneft）與「路克石油公司」（Lukoil），實施新一輪制裁的考驗。這2家公司仍持續向匈牙利與斯洛伐克出口能源產品。匈牙利表示，由於缺乏其他可行來源，希望能豁免於制裁。

    當被問到是否可能讓匈牙利免於次級制裁時，川普說：「我們正在研究，因為對他來說，從其他地方取得石油和天然氣確實很困難。匈牙利沒有出海口，也沒有港口，所以他們的確面臨困難的問題。」

    川普還說，歐洲其他國家「沒有這些問題，卻還是大量採購俄羅斯的石油和天然氣。眾所周知，這讓我覺得很煩。」

    此外，川普還呼籲歐洲領袖對這位多次因移民、民主與法治問題，與歐盟其他國家領袖爆發衝突的匈牙利總理「給予更多尊重」。

    川普在白宮與奧班並肩而坐時表示，「我認為他們應該非常尊重匈牙利，並非常尊重這位領袖，因為他在移民問題上是對的。」

    奧班則表示，他希望重啟川普與俄羅斯總統普廷的峰會計畫，以促成烏克蘭戰爭結束。然而，歐盟內部的批評者認為，奧班與普廷關係過於密切，是莫斯科安插在歐盟的「特洛伊木馬」。

    在被問到是否還有可能在布達佩斯與普廷會面時，川普回答，「總是有機會，而且很有可能」。川普也對結束烏克蘭戰爭保持樂觀，「相信我們會在不久的將來讓它（俄烏戰爭）結束。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播