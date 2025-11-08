為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川普稱俄烏戰爭有望結束　若再會普丁仍希望在匈牙利

    2025/11/08 04:39 中央社

    俄烏戰爭遲未結束，美國總統川普今天表示，擱置原定與俄羅斯總統普丁會面的計畫，主要癥結在於俄方還不想停戰，但他認為，「我們會在不久的將來讓它（俄烏戰爭）結束」。他也說，若和普丁見面，仍希望地點在匈牙利。

    美俄領袖原定在匈牙利首都布達佩斯舉行峰會，但川普（Donald Trump）日前表示，已擱置與普丁（Vladimir Putin）見面的計畫，除非能確定普丁認真想要達成結束俄烏戰爭的協議，否則他不會浪費時間，安排與對方會談。

    川普今天在白宮接待來訪的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。對於媒體問及，是否有可能在某個時間點和普丁在布達佩斯會面，川普回答「總是有機會，而且很有可能」。

    川普隨後在白宮內閣會議廳（Cabinet Room）與奧班進行午宴前，在場媒體問到，擱置與普丁會面的主要癥結為何？他回應表示，因為俄方「還不想停手」，但他認為，俄羅斯終究會停戰，這場戰爭對俄羅斯造成巨大損耗，俄烏兩國都付上很大的代價，俄方人員損失更多。

    他還說：「相信我們會在不久的將來讓它（俄烏戰爭）結束。」

    川普指出，原本計劃安排在布達佩斯和普丁會面，但他後來不願進行，因為不認為兩人會面將帶來任何重大進展。如果要見面的話，仍希望地點在布達佩斯。

    另外，川普表示，他將和奧班討論貿易、俄烏戰爭及能源等議題。

    奧班說，兩人將討論經濟、軍事及政治合作等議題，但對匈牙利來說，最重要的議題是俄烏戰爭。匈牙利是烏克蘭鄰國之一，他希望和美國討論如何協助促進和平。

    俄烏戰爭持續超過3年半，川普重返白宮以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火。他今年8月在美國阿拉斯加第一大城安克拉治與普丁會面，未達成止戰協議。

    有鑒於普丁拒絕結束這場戰爭，川普政府於10月底對俄羅斯兩大石油巨頭「俄羅斯石油」（Rosneft）和「路克石油」（Lukoil）祭出制裁，加大施壓。（編輯：徐睿承）1141108

