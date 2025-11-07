為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    直擊月球「被砸」！ 業餘玩家兩度拍小行星撞擊爆閃光

    2025/11/07 23:37 編譯管淑平／綜合報導
    日本業餘天文愛好者10月30、11月1日兩次觀察到月球表面小行星撞擊爆發的閃光。示意圖。（情境照）

    日本業餘天文愛好者10月30、11月1日兩次觀察到月球表面小行星撞擊爆發的閃光。示意圖。（情境照）

    月球或許不如我們在地球上所見那般寧靜。日本業餘天文愛好者在萬聖節前後，兩度捕捉到小行星撞進月球表面，月球上引發短暫閃光，撞擊速度相當於噴射戰鬥機速度的30倍。

    《紐約時報》5日報導，日本平塚市博物館策展人藤井大地先是在日本時間10月30日晚間8點33分，透過望遠鏡發現月球陰影區迸發一道閃光；接著在11月1日晚間8點49分，又捕捉到另一次短暫的閃光。

    月球幾無大氣層可讓外來天體減速，這兩個太空岩石以每小時最高可達6萬英里、約噴射戰鬥機30倍的速度，直接砸進月球表面的火山土壤。這兩個碎石的大小不明，但是就算只有幾英尺大，以那樣的速度撞擊，也能產生相當於一小批炸藥的爆炸威力，甚至從數十萬英里外的地球也能看見轉瞬即逝的閃光。

    第一次撞擊閃光出現在直徑70英里的「伽桑狄撞擊坑」（Gassendi Crater）以東，第二次是在長1600英里、充滿熔岩的平原「風暴洋」（Oceanus Procellarum）西側，藤井在社群媒體發文說，這次撞擊可能因金牛座南、北流星雨。

    藤井大地平常就利用架設在富士和平塚的多具望遠鏡觀察月球，2011年以來已經紀錄到大約60次月球撞擊事件，不過，比較少發現像這次接連出現的撞擊。這類事件有助天文學家估計出月球被小型小行星撞擊的頻率，進而推估有多少較大型小行星，這類規模的小行星可能突破地球大氣層，造成毀滅性影響。

    這兩次事件發生時，從歐洲所見的月球太亮，歐洲太空總署的望遠鏡並未觀測到，不過，ESA近地天體協調中心航太工程師卡諾（Juan Luis Cano）指出，日本多部望遠鏡從不同角度同時拍到同樣的閃光，幾乎可以確定是撞擊造成，而且這兩次亮度看來都比一般撞擊閃光高，意味其能量或許比平常的撞擊還大。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播