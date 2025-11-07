直擊月球「被砸」！ 業餘玩家兩度拍小行星撞擊爆閃光

日本業餘天文愛好者10月30、11月1日兩次觀察到月球表面小行星撞擊爆發的閃光。示意圖。（情境照）

月球或許不如我們在地球上所見那般寧靜。日本業餘天文愛好者在萬聖節前後，兩度捕捉到小行星撞進月球表面，月球上引發短暫閃光，撞擊速度相當於噴射戰鬥機速度的30倍。

《紐約時報》5日報導，日本平塚市博物館策展人藤井大地先是在日本時間10月30日晚間8點33分，透過望遠鏡發現月球陰影區迸發一道閃光；接著在11月1日晚間8點49分，又捕捉到另一次短暫的閃光。

月球幾無大氣層可讓外來天體減速，這兩個太空岩石以每小時最高可達6萬英里、約噴射戰鬥機30倍的速度，直接砸進月球表面的火山土壤。這兩個碎石的大小不明，但是就算只有幾英尺大，以那樣的速度撞擊，也能產生相當於一小批炸藥的爆炸威力，甚至從數十萬英里外的地球也能看見轉瞬即逝的閃光。

第一次撞擊閃光出現在直徑70英里的「伽桑狄撞擊坑」（Gassendi Crater）以東，第二次是在長1600英里、充滿熔岩的平原「風暴洋」（Oceanus Procellarum）西側，藤井在社群媒體發文說，這次撞擊可能因金牛座南、北流星雨。

藤井大地平常就利用架設在富士和平塚的多具望遠鏡觀察月球，2011年以來已經紀錄到大約60次月球撞擊事件，不過，比較少發現像這次接連出現的撞擊。這類事件有助天文學家估計出月球被小型小行星撞擊的頻率，進而推估有多少較大型小行星，這類規模的小行星可能突破地球大氣層，造成毀滅性影響。

這兩次事件發生時，從歐洲所見的月球太亮，歐洲太空總署的望遠鏡並未觀測到，不過，ESA近地天體協調中心航太工程師卡諾（Juan Luis Cano）指出，日本多部望遠鏡從不同角度同時拍到同樣的閃光，幾乎可以確定是撞擊造成，而且這兩次亮度看來都比一般撞擊閃光高，意味其能量或許比平常的撞擊還大。

