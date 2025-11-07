為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美政府停擺開始大減航班 逾700架次停飛未來恐惡化

    2025/11/07 23:15 編譯魏國金／台北報導
    截至美東時間7日上午9時，逾700航班受美國政府關門波及而停飛。（路透）

    截至美東時間7日上午9時，逾700航班受美國政府關門波及而停飛。（路透）

    美國財經媒體CNBC報導，在美國政府關門超過1個月之際，聯邦航空管理局（FAA）7日下令開始減少航班，截至美東時間7日上午9時，已有超過700航班被取消。

    報導說，美國已進入史上最漫長的政府停擺時期，由於塔台管控人員沒有領到薪資，FAA下令減少航班。塔台管控人員的短缺已使美國一些主要機場空中交通大亂，令乘客與航空公司大為惱火。

    本週突如其來的減班，迫使航空公司緊急調整航班，確保機組人員到位。根據飛航資料公司Cirium的數據，截至7日美東時間上午9時，已有超過700個美國航班取消，約當天總航班3%。美國運輸部警告，航班的取消可能進一步升高。

    儘管感恩節假期前的旅遊需求較低，但航班取消仍使許多旅客尋找替代方案。租車公司Hertz指出，過去兩天，單程租車的預訂量較去年同期激增逾20%。

    美國航空公司（American Airlines）7日取消221個航班，執行長伊索姆（Robert Isom）說，他對此感到「沮喪」。

    他受訪表示，該公司努力確保所有目的地都有航班飛行，但這些航線的架次正逐漸減少。他說，「我們所作的是盡力將所有乘客的影響降至最小，在全部6200航班中僅取消221架次，而且是較小型的客機，然而這種程度的航班取消將隨著時間推移而升高，這會造成問題」。

