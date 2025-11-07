美國受飛彈供應短缺所擾 專家示警中國大量生產加劇威脅

專家示警中國大規模擴展飛彈生產對美國產生的潛在威脅。圖為9月中國閱兵展示的洲際彈道飛彈「東風-5C」。（歐新社）

「美國有線電視新聞網」（CNN）7日報導，在分析衛星影像、地圖和政府通告後發現，中國自2020年開始大規模擴建飛彈製造廠址，強化對美國軍事嚇阻力，並鞏固在印太地區的戰略主導地位。

CNN指出，99座與飛彈生產相關的設施中，65座所進行的擴建使專家認為可能對中國的飛彈生產規模產生指數級影響，包括一座位於北京的廠址5年來擴建近50％，從事的生產項目為有「關島殺手」之稱的中程彈道飛彈「東風-26」。屬於中國火箭軍的37座設施中，有25座在過去5年擴建。

與中國迅速增長的飛彈武器庫規模相反，美國為烏克蘭、以色列在戰爭期間投入先進防空系統，導致部分彈藥短缺。光是為協防以色列攔截伊朗十二日戰爭期間發動的飛彈攻擊，美國消耗約四分之一的終端高空攔截飛彈「薩德」（THAAD）。即便後續加碼20億美元強化薩德生產，仍需要時間才能建立起足夠庫存。專家警告，五角大廈的供應問題與北京建造更多先進飛彈的勢頭，展現的是對美國利益與日俱增的威脅。

